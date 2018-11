Tödlicher Aufprall auf Bundesstraße: Kia kracht in Lkw - Beifahrerin tot

Es war ein Bild des Schreckens, das sich Ersthelfern und Rettungskräften nach einem Unfall bot. Bei einem Frontal-Crash mit einem Lkw wurde ein Kia völlig zerstört, eine Frau starb.

Osnabrück - Eine tote Frau und zwei schwer verletzte Männer: So lautet die traurige Bilanz nach einem schrecklichen Unfall in der Nähe von Osnabrück, über den nordbuzz.de* berichtet. Beteiligt: Ein 40-Tonner und ein Kia.

Osnabrück: Tödlicher Unfall auf B68 mit Kia und Lkw

+ Den Helfern bot sich nach dem Unfall ein Bild des Schreckens. © NonstopNews

Was genau ist auf der B68 zwischen Badbergen und Quakenbrück am Dienstag passiert? Nach ersten Erkenntnisse sind in der Nacht gegen 1.30 Uhr ein Sattelzug und ein Kia frontal auf der Bundesstraße gegeneinander gekracht. Laut Polizei herrschte zu diesem Zeitpunkt dichter Nebel, der aber nicht ursächlich für den schweren Unfall sein soll.

Kia nach Unfall auf B68 komplett zerstört

+ Der Fahrer des Lkw musste nach dem Unfall bei Osnabrück auf der B68 aus dem Sattelschlepper befreit werden. © NonstopNews

Der Zusammenprall zwischen dem Kia und dem Laster war so heftig, dass das Auto völlig zertrümmert wurde. Die Beifahrerin starb unmittelbar nach dem Crash an ihren Verletzungen, der Fahrer wurde schwer verletzt in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Osnabrück: 40-Tonner rutscht die Böschung an B68 hinab

+ Die Lkw-Bergung ist schwierig, da der 40-Tonner die Böschung an der B68 hinuntergerutscht ist. © NonstopNews

Nach Angaben der Agentur "NonstopNews" kam der der 40-Tonner nach dem Unfall von der Straße ab und stürzte einen etwa drei Meter tiefen Abhang an der B68 hinunter. Auch der Lkw-Fahrer wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt durch die Feuerwehr befreit.

