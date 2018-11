BMW-Fahrer (18) verursacht verheerende Massenkarambolage - Retter halten Angehörige von Trümmerfeld fern

Ostfriesland - Ein 18 Jahre alter Fahranfänger verursachte mit einem BMW bei einem gefährlichem Überholmanöver am Samstag, 17. November, gegen 15 Uhr einen Horror-Unfall. Wie nordbuzz.de* berichtet, wurden zehn Personen bei der Massenkarambolage in Ostfriesland schwer verletzt.

Beim Überholen auf einer schmalen Landstraße in Südbrookmerland in Ostfriesland übersah der 18-jährige Fahranfänger nach Angaben der Polizei einen auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden VW Golf. Hier nahm der Horror-Unfall seinen Lauf.

Der Wagen des 18-jährigen Fahranfängers sowie der entgegenkommende Pkw prallten frontal ineinander. Kurz darauf rauschte auch noch ein Motorrad in die Unfallstelle. Insgesamt wurden bei dem Horror-Unfall in Ostfriesland zehn Menschen schwer verletzt. Glücklicherweise erlitt jedoch keiner der Beteiligten lebensgefährliche Verletzungen.

+ Das Motorrad, das in die Unfallstelle rauschte © Nonstopnews

Mit einem Aufgebot von 75 Mann waren Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und Notärzte nur wenige Minuten später am Unfallort. Laut Nonstopnews mussten Angehörige, die bereits von dem schlimmen Unfall in Ostfriesland gehört hatten und vor Ort eintrafen, von den Rettungskräften vom Unfallort ferngehalten werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.