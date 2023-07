Junge (7) und Mutter stürzen von Fähre in die Ostsee – Ermittler gehen von Mord aus

Von: Bettina Menzel

Ein Junge und seine Mutter sind auf der Ostsee-Fähre „Stena Spirit“ über Bord gegangen (Archivbild). © Adam Warzawa/dpa

Eine Mutter und ihr 7-jähriges Kind starben am Donnerstag bei einem tragischen Fähr-Unglück in der Ostsee. Die Behörden ermitteln nun wegen Mordes.

Warschau – Eine Fährfahrt auf der Ostsee endete für zwei Passagiere tödlich. Eine Mutter und ihr 7-jähriges Kind gingen am Donnerstag (29. Juni) etwa auf halbem Weg zwischen der polnischen Stadt Danzig und Karlskrona in Schweden über Board. Der Junge war offenbar ins Wasser gefallen, woraufhin die Mutter hinterhergesprungen sei, hieß es zunächst. Nun nahm die Bezirksstaatsanwaltschaft Danzig in dem Fall Ermittlungen wegen Mordes auf.

Nach Tod von Mutter und Kind auf Fähre leitet Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Mordes ein

Mutter und Kind konnten in einer großangelegten Rettungsaktion nach etwa einer Stunde der Suche aus dem Meer gerettet und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, wo sie später verstarben. Womöglich könnte es sich bei der Tragödie um einen Mordfall handeln, hieß es nun vonseiten der Ermittler. Die Bezirksstaatsanwaltschaft Danzig ermittle wegen des „Mordes an einem Kind und des Selbstmordes der Mutter“, wie eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Womöglich habe die 38-jährige Frau ihren siebenjährigen Sohn von der Fähre ins Meer gestoßen und sei dann hinterhergesprungen, hieß es. Dies deckt sich mit den Angaben der schwedischen Staatsanwaltschaft vom Freitag, wonach Vorermittlungen zum Tatbestand Mord begonnen hätten, es aber keine Suche nach einem Verdächtigen gebe.

Fähr-Unglück in der Ostsee: 7-Jähriger saß laut Augenzeugen womöglich im Rollstuhl

Polnische Medien zitierten Augenzeugen, die berichteten, das Kind habe im Rollstuhl gesessen. Wie es genau zu dem Vorfall auf der Fähre kam, darüber gab es unterschiedliche Angaben. Zunächst hatte es geheißen, das Kind sei ins Wasser gefallen und die Mutter hinterhergesprungen. Später war in polnischen Medien auch davon die Rede, dass beide zeitgleich über Bord gegangen seien.

Man habe Videoüberwachungsmaterial gesichert, das die Version, ein Kind sei über Bord gefallen und eine Erwachsene hinterhergesprungen, nicht bestätige, sagte eine Sprecherin der Reederei Stena Line dem Webportal der polnischen Boulevardzeitung Fakt. Nach Angaben des Blattes soll die Mutter aus Grudziadz südlich von Danzig stammen und alleinerziehend gewesen sein (bme/dpa).

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de.