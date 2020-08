Lebensgefahr in der Lübecker Bucht: DLRG sperrt Ostsee-Strände wegen Wetterphänomen

DLRG verhängt Badeverbot für Ostsee-Strände in der Lübecker Bucht. Lebensgefahr wegen gefährlicher Unterströmung. Ein Wetterphänomen ist daran schuld.

Hamburg/Ostholstein – Die DLRG spricht für das Wochenende 14. bis 16. August ein Badeverbot für die meisten Strände in der Lübecker Bucht aus*. In Sierksdorf, Haffkrug, Scharbeutz, Niendorf und am Timmendorfer Strand dürfen Badegäste gar nicht mehr ins Wasser. In Pönitz und Offenburg warnt der Verein lediglich vor erhöhter Gefahr im Wasser. Grund ist der Ostwind. Er sorgt dafür, dass in diesem Gebiet der Ostsee eine Gefährliche Unterströmung entsteht. Die Badestrände sind vor allem bei Besuchern aus Hamburg* beliebt.

Das gefährliche Phänomen hat bereits vier Personen im Niederländischen Den Haag an der Nordsee das Leben gekostet*. Jetzt tritt es auch im östlichen Schleswig-Holstein auf. Auch Tiere sollten nicht baden gehen. Auf diese lauert in der Ostsee aktuell noch eine andere Gefahr. Wegen giftigen Blaualgen sind bereits mehrere Hunde gestorben*, berichtet 24hamburg.de. Wildschweine, die plötzlich aus dem Meer auftauchen*, sind im Vergleich dazu ein lustiges Schauspiel. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.