Untersuchung wegen Umweltverbrechen: Unbekannte Substanz in Ostsee entdeckt

Im Bottnischen Meer, dem nördlichen Ausläufer der Ostsee zwischen Finnland und Schweden, hat offenbar ein Umweltverbrechen stattgefunden. Die Küstenwache entdeckte am Mittwoch eine unbekannte Substanz. © kustbevakningen.se / Swedisch Coast Guard / dpa

Die schwedische Küstenwache entdeckte am Mittwoch in der Ostsee zwischen Finnland und Schweden große Mengen einer unbekannten Substanz. Alles deutet auf ein Umweltverbrechen hin.

Bottnisches Meer - Die schwedische Küstenwache hat in der Ostsee große Mengen einer Substanz entdeckt, bei der es sich um Biokraftstoff handeln könnte. Der Teppich sei zuerst in der Bottensee entdeckt worden - dem nördlichen Ausläufer der Ostsee zwischen Schweden und Finnland. Die Substanz erstrecke sich mittlerweile über 77 Quadratkilometer, teilte die Küstenwache am Donnerstag mit. Das entspricht in etwa der Fläche der südschwedischen Großstadt Malmö.

Umweltverbrechen in Ostsee: Unbekannte Substanz kein Mineralöl - Laboranalyse soll Aufschluss liefern

Entdeckt wurde der Stoff am Mittwoch auf Höhe zwischen Söderhamn und Härnosand im Bottnischen Meerbusen. Fotos zeigten einen langgezogenen Teppich mit der Substanz auf offener See. Er erstreckte sich der Küstenwache zufolge sowohl in die schwedische als auch in die finnische Wirtschaftszone hinein. Es bestand allerdings keine akute Gefahr, dass der Stoff an Land gelangen könnte. Urlauber an der Ostsee werden nach aktuellem Kenntnisstand also nicht akut von dieser Verschmutzung betroffen sein.

Worum es sich bei der Substanz genau handelt, ist derzeit noch unklar. Die Küstenwache verschaffte sich nach eigenen Angaben von einem Flugzeug aus einen Überblick über das Ausmaß der Verschmutzung und entnahm Proben. Mineralöl, das einen deutlichen Schimmer an der Wasseroberfläche aufweist, hatte die schwedische Küstenwache früh ausgeschlossen. Eine Laboranalyse soll frühestens in der nächsten Woche Aufschluss über den Stoff liefern. Möglicherweise könnte es sich um Biobrennstoff handeln.

Die schwedische Küstenwache entdeckte eine unbekannte Substanz in der Ostsee zwischen Schweden und Finnland (Archivbild). © IMAGO/Zoonar.com/Thomas Males

Umweltverbrechen in der Ostsee: Substanz nicht mehr länger sichtbar, doch Voruntersuchungen laufen

Die Verschmutzung war am Mittwochmorgen aus der Luft gut zu sehen gewesen, am späten Donnerstag hingegen war die Substanz nicht mehr länger sichtbar. Dies bedeute jedoch nicht, dass man den Vorfall hinter sich lasse, hieß es von Seiten der Küstenwache. Die Staatsanwaltschaft habe Voruntersuchungen wegen Umweltverbrechen eingeleitet. Unter anderem wird untersucht, welche Schiffe sich in dem Gebiet befunden haben und welche Ladung sie an Bord hatten.

Jonatan Tholin, Ermittlungsleiter der Küstenwache, erklärte: „Neue Treibstoffarten, die über das Meer transportiert werden, nehmen zu - zum Beispiel Biokraftstoff. Wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, können sie unterschiedlich reagieren. Das macht es komplizierter, die Substanz schnell zu bestimmen.“

Die unmittelbaren und langfristigen Gefahren solcher und ähnlicher Verschmutzungen sind gewaltig. Durch Umweltverschmutzung von Staaten und Unternehmen sterben pro Jahr weltweit mehr Menschen als durch die Corona-Pandemie, wie aus dem Umweltbericht der Vereinten Nationen hervorgeht (dpa/AFP/bm).