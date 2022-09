Oxycodon: Drei Hamburger Jugendliche bringen sich in Lebensgefahr – So hart ist die „Droge“ wirklich

Von: Anna Lorenz

Teilen

Oxycodon, so heißt die „neue“ Droge, die momentan einen traurigen Siegeszug führt – mit schlimmen Folgen. In Hamburg mussten nach dem Konsum nun drei Jugendliche im Krankenhaus gerettet werden.

Hamburg – Alle fünf Minuten verstirbt in den USA ein Mensch an einer Überdosis, das berichtet die Pharmaziezeitung. Die Drogenkrise hat sich mit der Corona-Pandemie noch verschärft. Besonders gefährlich: Medikamente, die zu nicht-medizinischen Zwecken eingesetzt werden. Eines davon ist Oxycodon, das mittlerweile auch in Deutschland Bestandteil des Milieus geworden ist. Wie gefährlich das Schmerzmittel sein kann, zeigt der aktuelle Fall dreier Jugendlicher aus Hamburg.

Oxycodon: Heftiges Schmerzmittel zunehmend als Droge im Umlauf – mit Alkohol besonders gefährlich

Oxycodon ist dem Pharmindex Gelbe Liste zufolge ein Medikament, das zur Therapie starker Schmerzen, wie beispielsweise derer von Tumorpatienten, verwendet wird. Es gehört zur selben Familie wie Morphium, ist aber nach der Einnahme bis zu dreimal stärker für den Organismus verfügbar. Es wirkt über Rezeptoren im Gehirn und Rückenmark, führt zu Schmerzlinderung und Müdigkeit. Insbesondere kann es auch die Atmung beeinflussen. Diese und viele andere Nebenwirkungen machen das Medikament so gefährlich.

Insbesondere mit Alkohol sollte man das Präparat nicht kombinieren – was gerade bei der Verwendung zu nicht-medizinischen Zwecken, also der Nutzung von Oxycodon als Droge, allerdings oft vorkommt. Wie schnell einen die Einnahme des Opiats, das eine hohe Suchtgefahr mit sich bringt, in einen lebensbedrohlichen Zustand bringen kann, erlebten nun drei Minderjährige im Hamburger Stadtteil Langenhorn.

Hamburg: Jugendliche bringen sich durch Oxycodon in Lebensgefahr

Am Donnerstag, (18. August), setzten Spaziergänger aus einer Kleingartenanlage am Krohnstieg in Hamburg-Langenhorn einen Notruf ab. Sie hatten gegen 7.50 Uhr drei nicht ansprechbare Jugendliche entdeckt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr, sowie ein Rettungshubschrauber waren laut des Hamburger Abendblatts im Einsatz. „Die Rettungskräfte mussten“ sogar, so Polizeisprecher Sören Zibal gegenüber der Zeitung, „einen Jugendlichen reanimieren“. Die drei Minderjährigen im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Mittlerweile sind alle außer Lebensgefahr, sowie letztlich gesichert: Die zwei Buben und das jüngere Mädchen hatten Oxycodon eingenommen. „Kids wie in Langenhorn sind oft auf der Suche nach billigem Ersatz für klassische Drogen wie Kokain“, mutmaßt der Kriminologe Wolf-Reinhard Kemper von der Leuphana Universität in Lüneburg hinsichtlich des Vorfalls. Filme und Erzählungen, die den Konsum trendy erscheinen ließen, hätten große Wirkung auf Jugendliche. „Sie hören nur, dass das Medikament richtig ballert. Sie fragen sich in ihrer Naivität aber nicht, warum es das tut. Die Jugendlichen können das Risiko nicht im Geringsten abschätzen“, so der Experte. (askl)