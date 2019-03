Frontal-Crash mit Auto in Paderborn – Biker (22) schwer verunglückt 

Ein Motorradfahrer wollte in Paderborn überholen. Er fuhr in den Gegenverkehr. Plötzlich kam ihm ein Wagen entgegen.

Paderborn – Ein 22-Jähriger war am vergangen Sonntag mit seiner Maschine auf der K28 (Elser Hude) in Paderborn unterwegs. Gemeinsam mit sechs weiteren Motorradfahrern aus Schloß Holte-Stukenbrock fuhren sie in Richtung B1 (Salzkottener Straße). Nacheinander überholten die Biker einen Wagen, der sich unmittelbar vor ihnen befand. Auf einmal bremste der Autofahrer verkehrsbedingt stark ab, wie owl24.de* berichtet

Schwerer Motorrad-Unfall in Paderborn

Zwei Biker konnten an dem PKW problemlos vorbeiziehen. Als der 22-Jährige zum Überholen ansetzte, kollidierte er jedoch mit einem entgegenkommenden Auto. Laut Polizei Paderborn stürzte der Motorradfahrer zu Boden. Bei dem Unglück wurde der Mann (22) schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

+ Paderborn: Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik. © picture-alliance/ dpa/dpaweb

Paderborn: Weiterer Zusammenstoß

Ein 24-jähriger Motorradfahrer, der sich direkt hinter dem Mann (22) befand, verunglückte ebenfalls. Laut den Beamten aus Paderborn kam seine Maschine nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und krachte in das Heck des vor ihm fahrenden Autos. Er erlitt leichte Verletzungen.

Der Notarzt hatte sich für einen Lufttransport entschieden, um weitere Verletzungen an der Wirbelsäule zu vermeiden. Auch die Feuerwehr Paderborn erschien am Unglücksort. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

