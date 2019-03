Kindesmissbrauch an Schule in Paderborn aufgedeckt:  Jugendlicher festgenommen

Drei Kinder wurden in der Pauline-Schule in Paderborn offenbar missbraucht. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft. Die Leiterin ist geschockt.

Update vom 29. März 2019, 13.53 Uhr: Die drei Kinder sollen laut den Beamten aus dem Kreis Höxter stammen. Polizei und Staatsanwaltschaft werden vorerst aber keine weiteren Angaben zu den Missbrauchsfällen an der Pauline-Schule in Paderborn machen. Man wolle die Opfer schützen heißt es in einer Pressemitteilung, die soeben veröffentlicht wurde.

Die Ermittler bestätigten, dass der mutmaßliche Täter festgenommen wurde. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Zwischen den Taten in Lügde und Paderborn gebe es laut Polizei aber keine Verbindung. Allerdings sei der Missbrauchsskandal im Verlaufe der Untersuchungen ans Tageslicht gekommen.

Kindesmissbrauch in einer Schule in Paderborn aufgedeckt – Rektorin geschockt

Paderborn – In einem Brief teilte die Schulleitung den Eltern mit. Dass es an der Schule ihrer Kinder zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Mindestens drei Schüler sollen in Paderborn Opfer von Kindesmissbrauch geworden sein. "Wir sind sehr bestürzt über diese Informationen", heißt es in der Mitteilung der Rektorin, wie owl24.de* berichtet.

Paderborn: Mutmaßlicher Täter in Haft

Mit dem öffentlichen Schreiben will die Schulleiterin Gerüchte und Spekulationen unter den Lehrern, Schülern und Eltern in Paderborn vermeiden. Man wolle für Transparenz sorgen und bei der Aufklärung des mehrfachen Kindesmissbrauchs helfen. Trotzdem sorgt die Polizeipräsenz an der Förderschule mit dem Schwerpunkt "Sehen" für Beunruhigung.

In den Räumen der Pauline-Schule in Paderborn soll es zu den Übergriffen gekommen sein. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), der Träger der Einrichtung ist, hat den Vorfall bestätigt. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Er sitzt nun offenbar in Untersuchungshaft. Nähere Einzelheiten zu dem Verdächtigen gibt es bislang noch nicht.

Paderborn: Opfer erhalten Unterstützung

Die drei Kinder und ihre Familien erhalten vom Opferschutz der Polizei Paderborn Hilfe. Die Experten raten, dass Eltern bei Gesprächsbedarf der Kinder, beruhigend auf sie einwirken sollten. Neben einer Sehstörung leiden die Schüler an der Pauline-Schule in Paderborn oftmals auch unter geistigen sowie körperlichen Einschränkungen.

+ An dieser Schule in Paderborn soll es zu den Übergriffen gekommen sein. © Google-Maps (Screenshot)

