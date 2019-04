Maskierter Mann bedroht Frau mit Messer - doch sie wehrt sich

Ein Ladendieb überfiel einen Kiosk in Paderborn. Der Beschuldigte zog ein Messer. Doch die Verkäuferin reagiert anders, als er dachte.

Paderborn - Auf ein Geschäft an der Neuhäuser Straße in Paderborn verübte ein maskierter Räuber am Dienstagabend (9. April einen Überfall. Der Mann bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Doch die Verkäuferin kooperierte nicht, wie *owl24.de berichtet.

Paderborn: Frau schlägt Dieb in die Flucht

Anstatt ihm die verlangten Scheine auszuhändigen, fing die Frau laut an um Hilfe zu schreien. Der Dieb erschrak und ergriff die Flucht. Der Mann lief zum Neuhäuser Tor und verschwand schließlich in der Straße Paderwall in Paderborn. Beute machte er nicht.

Die Verkäuferin alarmierte nach dem Überfall die Polizei Paderborn. Bei ihrer Vernehmung konnte sie den mutmaßlichen Täter wie folgt beschreiben:

Etwa 1,70 Meter groß

Schlank

Dunklen Teint

Dunkle, an den Seiten angeschnittene Haare



Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine schwarze Hose und ein bordeauxrotes T-Shirt. Ein schwarz/rotes Tuch verdeckte sein Gesicht. Hinweise zu dem Vorfall in Paderborn nimmt die Polizei unter 05251/3060 entgegen.

