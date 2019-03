Nach Straftat in Paderborn – Verliert der Polizeibeamte seinen Job?

Nach einer schwerwiegende Straftat wurden ein Beamter suspendiert. Der Leiter der Polizeibehörde Paderborn sowie der Landrat beurlaubten den 53-Jährigen. Wird in den Polizeidienst zurückkehren können?

+++ Paderborn: Polizist suspendiert aktualisieren +++

Update: 16.11 Uhr. Paderborn – NRW-Innenminister Reul hat sich nach den Vorwürfen gegen den Polizisten aus Paderborn geäußert. Der CDU-Politiker warnte davor, alle Ermittler unter Generalverdacht zu stellen. Von den Vorkommnissen sei er persönlich sehr betroffen.

Zahlreiche Polizisten in Lippe, Bielefeld und Paderborn seien in den vergangenen Wochen angefeindet worden. Schuld an dem Dilemma sei vor allem der Missbrauchskandal in Lügde. Einige Beamte befinden sich inzwischen in medizinischer Behandlung.

Paderborn: Beweismaterial entdeckt – Polizist vom Dienst suspendiert

Erstmeldung: 20. März, 10 Uhr. Paderborn – Wie die Verantwortlichen bei der Polizei erst jetzt mitteilten, wurde der 53-jährige Beschuldigte bereits am vergangenen Freitag vom Dienst suspendiert. Bei dem Beamten aus Paderborn wurde kinderpornografisches Material gefunden. Seinen Ausweis sowie seine Dienstwaffe musste der Polizist zunächst abgeben, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. Außerdem darf er seinen Arbeitsplatz nicht mehr betreten, wie owl24.de* berichtet.

Paderborn: Strafverfahren gegen Polizeibeamten eingeleitet

Erst in der vergangenen Woche kamen die Vorwürfe gegen den 53-Jährigen ans Tageslicht. Nachdem einige Indizien den Polizisten schwer belastet hatten, handelten der Leiter der Kreispolizeibehörde Paderborn und Landrat Manfred Müller umgehend. Sie beurlaubten den Beamten.

Gegen den Hauptkommissar läuft nun ein Disziplinarverfahren. Außerdem leitete die Staatsanwaltschaft Paderborn ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der Besitz von Kinderpornografie stellt eine schwerwiegende Straftat dar. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss der Mann mit harten Konsequenzen rechnen. Ob er je wieder als Polizist arbeiten darf, ist fraglich. Die Untersuchungen dauern an.

