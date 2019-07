Postbotin von Trio attackiert – Männer flüchten mit kleinen Tütchen

Opfer eines Angriffs wurde die Mitarbeiterin eines Postdienstes: Die Frau wollte einen Briefkasten leeren – doch dann standen ihr plötzlich drei Fremde gegenüber.

Überfall in Paderborn

Mitarbeiterin eines Postdienstes angegriffen

Polizei vermutet Drogendelikt

Paderborn – Ein ungewöhnlicher Überfall ereignete sich am Montagnachmittag in Paderborn: Gegen 15 Uhr leerte eine Postdienstmitarbeiterin (46) einen Briefkasten an der Kilianstraße. Doch dann tauchten plötzlich drei fremde Männer auf, wie owl24.de* berichtet.

Einer der drei sprach die Frau in gebrochenem Deutsch an und fragte nach "Tütchen". Doch die 46-Jährige aus Paderborn verstand nicht, worauf der Mann hinauswollte. Also schickte sie das Trio zur Seite und ging weiter ihrer Arbeit nach. Sie war gerade dabei, den Briefkasten zu leeren, als sie plötzlich angegriffen wurde. Einer der Unbekannten packte sie und hielt sie fest.

Überfall in Paderborn: Drogenversteck aufgeflogen?

Einer der Männer schnappte sich daraufhin die Post aus dem Briefkasten und kippte sie auf den Gehweg. Dann durchsuchte er die Post – bis er schließlich kleine Tütchen fand. Diese waren mit Klemmverschlüssen versehen. Darin befand sich etwas Grünes, wie die Zeugin später der Polizei Paderborn berichtete. Nachdem das Trio die Tütchen gefunden hatten, flüchtete es stadteinwärts.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen für den Vorfall. Hinweise nehmen die Beamten in Paderborn entgegen (05251/3060). Die Ermittler vermuten, dass in den Tütchen Drogen waren, die in dem Briefkasten deponiert wurden. Das Opfer beschreibt die Täter wie folgt:

südländisches Aussehen, vermutlich aus Syrien oder dem Irak

alle trugen weiße Turnschuhe

Der erste Täter : muskulös, hellblaue Jeans, hellviolettes Hemd mit weißen Streifen

: muskulös, hellblaue Jeans, hellviolettes Hemd mit weißen Streifen Der zweite Täter : sehr schmal gebaut, trug weißes T-Shirt mit schwarzen Kringeln und schwarze Adidas-Hose

: sehr schmal gebaut, trug weißes T-Shirt mit schwarzen Kringeln und schwarze Adidas-Hose Der dritte Täter: bis auf die Turnschuhe komplett schwarz gekleidet

Erst kürzlich kam es zu einem schlimmen Vorfall: Ein achtjähriges Mädchen aus Paderborn wurde von einem Rottweiler gebissen, wie owl24.de* berichtet. Obwohl der Hund angeleint war, wird nun gegen die Halterin ermittelt. Zudem kam es in der Nähe zu einer brutalen Attacke: Ein Gästefan wurde bei einem Spiel von Arminia Bielefeld von Maskierten attackiert. Sie hatten es auf dessen Fan-Utensilien abgesehen.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.