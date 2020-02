Wohin bloß mit dem Paket? Hermes-Bote tappt im Dunkeln - seine Nachricht amüsiert die User

Ein Hermes-Paketbote liefert an einen mysteriösen Nachbarn. Die Internet-Welt rätselt und staunt über die unbekannte Lichtgestalt.

Weihnachtszeit in Deutschland: Paketboten von UPS, DHL, Hermes, Amazon, GLS und Co. haben am Ende des Jahres einen Knochenjob zu leisten, da die bestellten Geschenke doch pünktlich unter dem Christbaum liegen sollen. Dafür düsen sie von früh bis spät von Haustür zu Haustür, lassen sich von Autofahrern oder Hunden ankeifen, eilen Treppen rauf und wieder runter, um Dutzende Pakete abzuliefern.

Ist der Empfänger nicht anzutreffen, hinterlegt der engagierte Zusteller seine Fracht im nächstgelegenen Kiosk oder noch besser beim Nachbarn, bevor die ersehnte Ware wieder zurück ins ferne Zentrallager geht und dort dahinsiecht. Hastig bekritzelt der abgehetzte Bote einen Benachrichtigungsschein und hängt diesen ab.

Hermes-Bote hinterlegt Lieferung bei hellleuchtendem Nachbarn

Dass der überlastete Bote die Päckchen und Pakete gerne mal an ungewöhnlichen Orten wie auch in besonderer Art und Weise ablegt, ist bekannt. Doch bei dieser kuriosen Zustellung tappen alle im Dunklen und fragen sich, wo das Paket liegt.

Ein Bote des Paketdienstleisters Hermes hinterlässt seine Lieferung bei „Licht”; auf dem Benachrichtigungszettel ist zu lesen: „Wir konnten Ihre Sendung zustellen: Bei Ihrem Nachbarn ‚Licht‘”.

Hermes-Botschaft sorgt für Lacher: Wo wohnt Frau oder Herr „Licht“?

Der Hermes-Bote verwechselt dabei offensichtlich den Lichtknopf der Beleuchtung mit den Klingel-Knöpfen der Hausbewohner. Auf Instagram sorgt dieser Zustellfail für viel Schmunzeln und Häme.

Und alle fragen sich: Wer ist, beziehungsweise wo wohnt Frau, Herr oder Familie „Licht“? Oder hängt die Lieferung gar an einer Glühbirne, Leuchtstoffröhre oder einem Kerzenständer? Den wohl naheliegendsten Gag hat ein Nutzer natürlich auch auf Lager: „Die hellste Leuchte war der Hermes-Bote anscheinend nicht“, schreibt er. Ob die Ware den Käufer je erreicht hat, ist ungewiss. Oder war es gar ein ganz helles Licht, das sich diesen Spaß nur ausgedacht hat?

Ein Hermes-Bote sorgt mit einem vollgekritzelten Zettel für große Verwunderung.

