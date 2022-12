König Charles III. wirft Prinz Andrew aus Buckingham Palast

Von: Martina Lippl

Berichten zufolge wirft König Charles III. seinen Bruder Prinz Andrew (Archivfoto) aus dem Palast. © Steve Parsons/Pool PA/AP/dpa/Victoria Jones / POOL / AFP

Ausgerechnet an Weihnachten greift König Charles III. offenbar durch. Prinz Andrew muss sein Büro im Buckingham Palast räumen, berichten britische Medien.

London – Im britischen Königshaus brechen mit König Charles III. (74) neue Zeiten an. Prinz Andrew (62) hat bereits wegen der Verwicklungen im Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein alle seine militärischen Titel verloren. Jetzt distanziert sich der britische Monarch weiter von seinem jüngeren Bruder. Prinz Andrew soll sein Büro im Buckingham Palast räumen, berichtet die britische Boulevardzeitung thesun.co.uk. Das Blatt beruft sich auf Palast-Insider. Der Herzog von York dürfte demnach auch die Adresse auch nicht mehr auf seinem Briefkopf bei Schreiben verwenden. Seine Mitarbeiter, die ihm bisher dort zur Verfügung standen, würden wahrscheinlich entlassen, heißt es weiter.

Beben im britischen Königshaus: König Charles III. wirft Prinz Andrew aus dem Palast

„Jede Anwesenheit im Palast ist offiziell beendet“, sagte demnach eine Quelle. „Der König hat es deutlich gemacht. Er ist kein arbeitender König. Er ist auf sich allein gestellt.“

Erst Donnerstagabend hatte der Buckingham-Palast bekannt gegeben, dass die alljährliche Zeremonie „Trooping the Colour“ zu Ehren des Geburtstags von König Charles III. am 17. Juni 2023 abgehalten wird. Königsgemahlin Camilla (75) wird demnach zum „Colonel of the Grenadier Guards“ ernannt. Den Posten hatte zuvor Prinz Andrew inne. Die Verbannung aus dem Palast ist offenbar nur jetzt ein weiterer Schritt, um eine klare Linie zu ziehen. Berichten zufolge soll Andrew zuvor schon vom Innenministerium der 24-Stunden-Sicherheitsdienst entzogen worden sein. Die Rechnung der monatlichen Kosten in Millionenhöhe soll fortan das Königshaus selbst übernehmen. Offenbar darf Prinz Andrew jedoch weiter die Royal Lodge auf dem Windsor-Anwesen bewohnen dürfen.

Royale Weihnachtstradition: König Charles III. feiert wieder auf dem Landsitz Sandringham

Bei den royalen Weihnachtstraditionen wird sich der in Ungnade gefallene Prinz Andrew wohl aus dem Rampenlicht halten. Prinz Andrew wird zwar voraussichtlich am Weihnachtstag auf dem Landsitz Sandringham sein. Der Herzog von York wird Berichten zufolge ein Weihnachtsessen mit Charles haben. Auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson soll zum ersten Mal seit 30 Jahren daran teilnehmen.

Der britische König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) sind einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge schon am Freitag auf dem Landsitz Sandringham angekommen. Dort wehte demnach bereits am Nachmittag die royale Standarte – ein Zeichen für die Anwesenheit des Monarchen.

Traditionell lassen sich die Royals beim Kirchgang zur St.-Mary-Magdalene-Kirche in Sandringham am Weihnachtstag filmen und grüßen Schaulustige, bevor sie sich einen Lunch mit Truthahnbraten gönnen. Bescherung gibt es bei den Windsors anders als bei ihren Untertanen bereits an Heiligabend. Das hängt mit den deutschen Wurzeln der britischen Royals zusammen.

Dänemarks Königin Margrethe (82) sorgte mit einem Paukenschlag für Zoff im dänischen Königshaus. Sie entzog ihrem Sohn und vier Enkeln den Prinzentitel. Der drastische Schritt der Monarchin sorgte für scharfe Worte in der Familie. (ml)