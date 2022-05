Polizei fahndet nach Impfgegner-Paar aus Deutschland - Vater teilt verzweifelte Botschaft

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Ein Vater aus Deutschland sucht seine Tochter in Paraguay. Nach der Mutter des Mädchens und dem Kind wird in Paraguay gefahndet. © Screenshot Facebook @Filip Blank

Ein Impfgegner-Paar flüchtet mit zwei Mädchen aus älteren Beziehungen aus Deutschland nach Paraguay und taucht unter. Jetzt fahndet die Polizei nach den verschwundenen Kindern.

Asunción - In Paraguay fahndet die Polizei aktuell nach zwei jungen Mädchen aus Deutschland. Auf der Flucht vor den Corona-Maßnahmen hatte ein Pärchen die beiden Kinder aus ihren ehemaligen Beziehungen ohne das Einverständnis des jeweiligen anderen Elternteils mit ins Ausland genommen und war in Paraguay untergetaucht. Nun veröffentlichte am Wochenende die paraguaysche Tageszeitung abc ein offizielles Fahndungsplakat nach ihnen.

Impfgegner-Paar taucht mit Kindern in Paraguay ab: Internationale Fahndung

Für Filip Blank ist ein Albtraum wahr geworden: Seit dem 27. November 2021 hat er keine Ahnung, wo sich seine 11-jährige Tochter Valentina befindet. Ihre Mutter Anna ist mit dem gemeinsamen Kind und ihrem neuen Ehemann Andreas Rainer Egler, der ebenfalls seine 10-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung mitgenommen hat, im November letzten Jahres aufgrund der Corona-Maßnahmen aus Deutschland geflüchtet und nach Paraguay ausgewandert, wie abc berichtet.

Den letzten Hinweis zum Aufenthalt der Kinder hatte die Polizei demnach am 19. Januar, als sie das neue Zuhause der Eglers in Paraguay auffinden konnte. Das Impfgegner-Paar soll sich dort in einer „extremistischen Gemeinschaft“ von Querdenkern niedergelassen haben. Paraguay war ein beliebtes Zielland von deutschen Querdenkern, weshalb sich dort mehrere derartige Gemeinschaften gebildet haben. Doch als die Polizei ankommt, fehlt von der Familie jegliche Spur. Deshalb hat sie sich entschlossen, die Suche nun öffentlich zu machen und die Bevölkerung um Hilfe zu bitten.

Tochter in Paraguay verschwunden: Vater meldet sich mit Video-Botschaft aus Deutschland zu Wort

Auch Filip Blank, Vater der vermissten Valentina, sucht seit dem Verschwinden verzweifelt nach seiner Tochter. Auf Facebook hatte er zum Vatertag ein Video hochgeladen, in dem er erzählt, wie sehr er seine Tochter vermisst. Auch er hat bereits fünf Wochen in Paraguay persönlich nach der 11-Jährigen gesucht, jedoch ohne Erfolg. Er wendet sich in seinem Video deshalb an die Mutter und bittet sie, zum Wohle der Tochter nach Deutschland zurückzukehren. Trotz der begangenen Straftat wolle er sich dafür einsetzen, „dass wir schlussendlich wieder als Familie zusammenfinden“. Der Vatertag sei für ihn der traurigste gewesen, den er jemals hatte erleben müssen. (nz)