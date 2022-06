Paraguay: Telefon-Kontakt zu von Impfgegnern entführten Mädchen

Zwei Mädchen aus Deutschland werden seit Ende 2021 vermisst und in Paraguay mit ihren Elternteilen vermutet. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache.

Asunción – Der Fall der beiden in Paraguay vermissten deutschen Mädchen könnte bald eine Lösung finden. Am Pfingstwochenende haben die zwei Kinder mit ihren Elternteilen in Deutschland telefoniert. Das teilte deren Anwalt Stephan Schultheiss am Pfingstmontag (6. Juni) mit.

Paraguay: Impfgegner entziehen zwei Mädchen anderen Elternteilen - „ Wir suchen nach einer Lösung“

Der Jurist sprach zudem von ersten „fruchtbaren Gesprächen“ mit den untergetauchten früheren Partnern seiner Mandanten. Diese hatten die Kinder ohne Absprache nach Paraguay gebracht. „In den vergangenen Tagen gab es mehrere Telefongespräche“, hieß es in der Mitteilung: „Wir suchen nach einer Lösung, um die Kindesentziehung zu beenden.“

Im November 2021 war Andreas Rainer Egler mit seiner zehnjährigen Tochter Clara nach Paraguay eingereist. Deren Mutter Anne Maja Reiniger-Egler hatte er über die Reise in das südamerikanische Land nicht informiert. Begleitet wurde Egler von seiner neuen Ehefrau Anna Maria und deren elf Jahre alten Tochter Lara Valentina.

Auch Anna Maria Egler reiste laut Paraguays Staatsanwaltschaft ohne Zustimmung von Laras Vater, Filip Blank. Das Ehepaar Andreas Rainer und Anna Maria Egler hatte sich zuvor dazu bekannt, Impfgegner zu sein. In Paraguay fanden sich während der Corona-Pandemie viele Deutsche ein, die alle Corona-Maßnahmen in der Heimat kategorisch ablehnen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die beiden Mädchen derzeit in einer Siedlung deutscher Impfgegner in dem südamerikanischen Land befinden.

Paraguay: Mutter des einen Mädchens machte deren Entführung öffentlich und startete Aufruf

Mit einem öffentlichen Aufruf hatte Claras Mutter im Mai erstmals das Schicksal ihrer Tochter publik gemacht. Gemeinsam mit Laras Vater schaltete sie außerdem die Polizei ein. Inzwischen wird das Ehepaar Egler von Interpol mit Haftbefehlen gesucht. Ermittlungen leitete zudem die Staatsanwaltschaft Essen ein, der Vorwurf der Kindesentziehung steht im Raum.

Unter dem Druck der öffentlichen Fahndung meldete sich das flüchtige Paar samt der beiden Mädchen per Videobotschaft zu Wort. Und forderte die sofortige Einstellung der Suche. Seit der Videobotschaft konnte der Kontakt aufrechterhalten werden.

Nach Paraguay entführte Mädchen: Anwalt hofft auf einvernehmliche Lösung zum „Wohl der Kinder“

Laut Anwalt Schultheiss seien in den vergangenen Tagen mehrere Telefonate geführt worden. Man habe sich „um eine einvernehmliche Lösung bemüht, die das Leben der Mädchen auf der Flucht rasch beendet“. Eine Lösung der Situation müsse „den Rechten aller Beteiligten, vor allem aber dem Wohl der Kinder, gerecht werden“.

Demnach hätten Anne Reiniger-Egler und Filip Blank als Entgegenkommen versprochen, ihre Klage gegebenenfalls zurückzuziehen. Und zwar dann, wenn das flüchtige Ehepaar die beiden Mädchen nach Deutschland zurückbringt und eine Sorgerechtsvereinbarung getroffen wird. (kh)