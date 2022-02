Pariser Polizei erschießt Mann: Er bedroht Beamte mit Riesen-Messer - Verachtende Botschaft stand auf Waffe

Symbolbild: Polizisten in der Nähe des Gare du Nord. © JB Autissier/Imago/ PanoramiC

Am Gare du Nord in Paris kam es zu einem schrecklichen Vorfall: Ein Mann wurde von der Polizei erschossen, nachdem er sie mit einem Messer bedroht hatte.

Paris - Zwei Polizisten haben im Pariser Bahnhof Gare du Nord einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann die Beamten am Montagmorgen mit dem rund 30 Zentimeter langen Messer bedroht. Auf der Klinge stand demnach „ACAB“, was im Englischen für „All Cops are Bastards“ steht (Alle Polizisten sind Mistkerle). Einen terroristischen Hintergrund schließt die französische Polizei allerdings aus.

Polizei erschießt Angreifer in Paris - Mann war Beamten bekannt

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin erklärte, die Polizisten hätten „von ihren Waffen Gebrauch gemacht und damit jede Gefahr für sich und die Reisenden gebannt“. Verkehrs-Staatssekretär Jean-Baptiste Djebbari sagte dem Radiosender RMC, der Angreifer sei der Polizei offenbar bekannt gewesen, „weil er sich öfter im Bahnhof herumtrieb“. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags, die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft schaltete sich nach eigenen Angaben nicht in die Ermittlungen ein.

Der Gare du Nord ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der französischen Hauptstadt und der meist frequentierte Bahnhof des Landes. (AFP)