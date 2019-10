Fünf Tote nach Messerattacke in Paris - Erste Vermutungen zum Motiv des Täters

Bei einer Messerattacke in Paris sind mehrere Menschen getötet worden. Der Angreifer sowie vier Polizisten sollen umgekommen sein.

Update von 16.02 Uhr: Nach einem Angriff in der Polizeipräfektur mit mehreren Toten in Paris hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron den Tatort besucht. Macron habe den Mitarbeitern der Polizeistation seine Unterstützung und Solidarität bekundet, hieß es am Donnerstag aus Élyséekreisen. Er wurde demnach von Innenminister Christophe Castaner und dem französischen Innenstaatssekretär Laurent Nuñez begleitet. Der Präsident sei gut 35 Minuten bei der Polizeipräfektur gewesen.

Update von 15.39 Uhr: Paris steht unter Schock nach der tödlichen Messerattacke in einer Polizeipräfektur im Herzen der französischen Hauptstadt. Inzwischen hat auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo via Twitter ihr Beileid bekundet: „In meinem Namen und dem der Pariser, meine ersten Gedanken gehen an die Familien der Opfer und deren Angehörige.“

Paris pleure les siens cet après-midi après cette effroyable attaque survenue à la @prefpolice. Le bilan est lourd, plusieurs policiers ont perdu la vie. En mon nom et celui des Parisiens, mes premières pensées vont aux familles des victimes et à leurs proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 3. Oktober 2019

Paris weint nach Messerattacke in Polizeipräfektur

Des Weiteren schreibt sie, die Stadt würde seit dem frühen Nachmittag um ihre Bürger weinen, denn nach der „entsetzlichen Attacke“ haben mehrere Polizisten ihr Leben verloren.

Update vom 03.10.2019, 15.22 Uhr: Nach der Messerattacke in einer Pariser Polizeipräfektur kommen langsam immer mehr Hintergründe ans Licht. So berichtet die dpa, der Angreifer sei ein Verwaltungsmitarbeiter gewesen, der vermutlich wegen eines internen Konflikts innerhalb der Polizeibehörde zu seiner Tat bewogen wurde.

Gegen 13 Uhr soll er mit einem Keramikmesser auf seine Kollegen eingestochen haben und danach erschossen worden sein. Inzwischen hat die Polizei den Bereich in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame weiträumig abgesperrt und patrouilliert unter anderem auch in einem Schlauchboot auf der Seine.

Erstmeldung vom 03.10.2019, 14.43 Uhr

Fünf Tote nach Messerattacke in Paris - Hintergrund bisher unklar

Ursprungsmeldung vom 3. Oktober 2019, 14.43 Uhr: Paris - Bei einer Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur sind laut französischen Medien insgesamt fünf Menschen getötet worden. Vier davon seien Polizisten, auch der Angreifer soll demnach tot sein. Das berichten unter anderem die Nachrichtensender BFMTV und Franceinfo am Donnerstag.

Wie mehrere Medienberichte übereinstimmend erklären, sei der Angreifer ein Verwaltungsmitarbeiter der Polizeipräfektur, die im Herzen der Hauptstadt liege. BFMTV berichtete, wahrscheinlicher Hintergrund der Tat sei ein interner Konflikt innerhalb der Polizeibehörde. Der Bereich in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame wurde weiträumig abgesperrt. Laut BFMTV kam Innenminister Christophe Castaner zum Tatort.

Messerattacke in Paris: Hintergründe unklar

Die Tat ereignete sich demnach gegen 13.00 Uhr in der Polizeipräfektur. Der mutmaßliche Täter habe ein Keramikmesser benutzt, berichtete BFMTV. Er sei nach dem Angriff erschossen worden. Die Polizei äußerte sich bislang nicht zu den Berichten.

