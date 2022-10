12-Jährige in Paris nach Vergewaltigung in Koffer gefunden – mutmaßliche Täterin schildert Verbrechensablauf

Von: Martina Lippl, Magdalena Fürthauer

Teilen

In Paris hat ein Obdachloser die Leiche einer vermissten Zwölfjährigen in einem Koffer gefunden. Nun ist eine Tatverdächtige festgenommen worden.

Update vom 18. Oktober, 17.40 Uhr: Im Fall der getöteten, 12-jährigen Lola wurde die mutmaßliche, 24 Jahre alte Täterin nun in Untersuchungshaft genommen. Die, als psychisch instabil geltende Frau habe die Tat abwechselnd gestanden und bestritten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Aus den Aussagen gehe hervor, dass sie die 12-Jährige am Freitag (14. Oktober) in die Wohnung ihrer Schwester gebracht habe; diese befindet sich in demselben zehnstöckigen Wohnblock im 19. Pariser Arrondissement, in dem auch die Familie der Getöteten wohnt.

Dort habe die junge Frau das Mädchen gezwungen, zu duschen. Dann habe sie sich an ihr sexuell vergangen und ihr schwere Gewalt zugefügt, die zum Tod geführt habe, teilte die Staatsanwaltschaft am Abend des Montags (17. Oktober) mit. Rechtsmediziner stellten bei der Toten zahlreiche Wunden im Gesicht, am Rücken und am Hals fest, die aber nicht den Tod verursacht hätten; dieser sei durch Ersticken eingetreten. Im Intimbereich seien keine Verletzungen festgestellt worden. Auf den Fußsohlen der Toten seien in Rot die Zahlen 0 und 1 geschrieben gewesen.

Ein 43-Jähriger habe zudem ausgesagt, dass er die 24-Jährige samt einer Kiste und zwei weiteren kleineren Koffern zu sich nach Hause in einen Pariser Vorort brachte. Etwa zwei Stunden später habe er ihr ein Taxi bestellt. Sie sei dann mit der Kiste und den beiden Koffern nach Paris zurückgefahren.

Drei Untersuchungsrichter ermitteln nun wegen Totschlags, Vergewaltigung und Folter einer Minderjährigen unter 15 Jahren. sowie wegen Verschwindenlassens einer Leiche. Auch gegen den 43-Jährigen wird wegen Verschwindenlassens einer Leiche ermittelt, er befindet sich unter Auflagen auf freiem Fuß.

Das Motiv der Täterin ist bislang nicht bekannt. Sie habe einen Streit mit den Eltern des Mädchens um einen elektronischen Türöffner erwähnt, der ihr Zugang zu dem Wohnhaus ermöglichen sollte. Ihre Aussagen seien allerdings „schwankend“ gewesen, betonte die Staatsanwaltschaft. Die Frau war der Polizei nach Informationen aus Ermittlerkreisen als Opfer eines gewalttätigen Partners bekannt gewesen. 2016 mit einem Studentenvisum legal nach Frankreich gekommen, sei sie im August 2022 auf einem Pariser Flughafen ohne Papiere aufgegriffen worden und habe einen Bescheid über die Ausreisepflicht erhalten.

Tod der 12-jährigen Lola: Hauptverdächtige werden Pariser Ermittlungsrichter vorgeführt

Update vom 18. Oktober, 06.14 Uhr: Der Mord an der 12-jährigen Lola ist erschütternd. Noch ist vieles zu dem schrecklichen Verbrechen unklar, doch nach und nach kommen immer mehr Details ans Licht. Die Schülerin wurde Opfer eines gewaltsamen Verbrechens.

Die Hauptverdächtige im Mord an Lola ist eine 24-Jährige. Im Polizeigewahrsam soll die Frau ausführlich Angaben gemacht haben, wie französische Medien berichten. Demnach habe die Hauptverdächtige die Schülerin am Freitagnachmittag zu sich und in die Wohnung ihrer Schwester gelockt, die im selben Gebäude wie die Eltern von Lola wohnt. Das Motiv ist zunächst noch unklar. Bei der Hauptverdächtige handelt es sich laut Medienberichten um eine algerische Staatsbürgerin. Ihre Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken soll inzwischen abgelaufen sein. Die 24-Jährige hätte Frankreich innerhalb von 30 Tagen verlassen müssen. Laut dem französischen Sender BFMTV ist die Frau der Polizei als Opfer häuslicher Gewalt im Jahr 2018 bekannt.

„Mord“ und „Vergewaltigung“: 12-Jährige in Paris brutal ermordet – zwei Hauptverdächtige vor Gericht

Update vom 17. Oktober, 10.31 Uhr: Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod von Lola (12) in Paris sollen zwei Hauptverdächtige am Montag (17. Oktober) einem Ermittlungsrichter zur Anklage vorgeführt werden. Eine Frau soll in den brutalen Mord an der 12-jährigen Schülerin verwickelt sein. Daneben steht ein Mann unter Verdacht, der der Fahrer eines Wagens gewesen sein soll, das vor dem Gebäude auf der Straße geparkt habe. Wie der französische TV Sender BFMTV unter Berufung berichtet, lauten die Anklagepunkte „Mord an einer Minderjährigen unter 15 Jahren im Zusammenhang mit einer Folter und Barbarei begangenen Vergewaltigung“, „Vergewaltigung einer Minderjährigen unter 15 Jahren mit Folter und Barabarei“ sowie „Verbergen einer Leiche“.

Die Hauptverdächtige Frau könnte an psychischen Störungen leiden. Laut der französischen Zeitung Le Parisien soll ein psychiatrisches Gutachten angefordert worden sein, um mehr über die 24-Jährige und ihre Beweggründe zu erfahren.

Mädchenleiche im Koffer gefunden: Was ist am Freitag in Paris passiert?

Lola war 12 Jahre alt. Die Schülerin starb wahrscheinlich am späten Freitagnachmittag (14. Oktober) – Todesursache: Laut Obduktion Ersticken. Ihre Leiche wurde von einem Obdachlosen gegen 23.30 Uhr in einem Plastikkoffer entdeckt. In dem Koffer lag das Mädchen zusammengerollt, an Füßen und Händen mit Klebeband gefesselt, ihre Kehle war durchtrennt. Auf ihrem Körper standen die Zahlen 0 und 1 geschrieben. Lola war am Freitagnachmittag vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht von ihrer Schule nach Hause zurückgekommen war.

„Wir haben jetzt große Angst“ – Nachbarn nach gewaltsamen Tod von Lola (12)

Das brutale Verbrechen an der jungen Lola löst bei Nachbarn, Angehörigen und Mitschülern Trauer und tiefe Betroffenheit aus. Blumen, Kerzen und Briefe legen viele vor dem Haus ihrer Eltern im 19. Arrondissement ab. „Wir denken, dass das Grauen hinter jeder Ecke lauert, und das macht uns Angst“, sagte eine Nachbarin dem Sender RTL. Es sei ein sehr ruhiges Viertel und es in den letzten Jahren sei hier noch nie etwas passiert. Eine andere Frau erzählt: „Wir haben jetzt große Angst, die Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr zum Brot kaufen gehen.“

An diesem Montag beginnt wieder der Unterricht an Lolas Schule – sie liegt nur drei Minuten zu Fuß entfernt. Der Direktor kündigte bereits am Samstag psychologische Betreuung für die Schülerinnen und Schüler an.

„Ruhe in Frieden Lola, in Gedanken bei der Familie“ steht auf einer Notiz an einem Blumenstrauß. © Julien de Rosa/afp

Brutales Verbrechen erschüttert Paris: 12-Jährige tot entdeckt – Mysteriöse Zahlen auf Körper geschrieben

Update vom 16. Oktober, 14.43 Uhr: Neue Ermittlungsdetails sind nach dem schrecklichen Fund einer Mädchenleiche in Paris (Frankreich) bekannt geworden. Nach Aussagen starb die Zwölfjährige durch Ersticken. Das habe eine Obduktion der Leiche ergeben, heißt es unter Berufung auf die Pariser Staatsanwaltschaft am Sonntag.

Vier Personen sollen am Sonntag laut dem französischen Sender BFM TV noch im Gewahrsam der Polizei sein. Darunter auch eine junge Frau, die mit Lola kurz vor ihrem Verschwinden auf Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen sein soll. Zudem soll die Frau vor dem Wohnhaus des Mädchens zu sehen sein, wie sie mühsam einen Koffer wegträgt, der später mit der Leiche des Mädchens gefunden wurde. Zunächst seien aber keine weiteren Informationen zu dieser Frau und ihre mögliche Rolle bei der Ermordung der Schülerin bekannt.

Die Zwölfjährige wurde am Freitag als vermisst gemeldet. Wenige Stunden später entdeckte ein Obdachloser ihre Leiche in einem Koffer in der Nähe des Wohnhauses. Wie BFM TV übereinstimmend mit anderen Medien berichtet, seien auf den Körper der Zwölfjährigen die Zahlen 1 und 0 geschrieben worden.

Update vom 16. Oktober, 08.56 Uhr: Grausamer Fund: Am Freitag (14. Oktober) entdeckte ein Obdachloser gegen 23 Uhr die Leiche eines zwölfjährigen Mädchens in Paris. Der Koffer ist im Erdgeschoss des Gebäudes gefunden worden, in dem sie wohnte, berichten französische Medien unter Berufung auf Angaben der Staatsanwaltschaft.

Der Vater des Mädchens arbeitet als Hausmeister in dem Gebäude, in dem die Familie lebt. Die Eltern meldeten ihre Tochter sofort als vermisst, als sie am Freitag nicht wie gewöhnlich von der Schule nach Hause gekommen war. Die Mutter wendete sich an die Polizei und startet einen Suchaufruf auf Facebook. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie das Mädchen um 15.20 Uhr in Begleitung eines unbekannten Mädchens das Wohnhaus betritt.

Grausamer Fund in Paris: Mädchen (12) tot in Koffer gefunden – Todesursache wohlbekannt

Die ersten Ergebnisse der Obduktion liegen nach Berichten der Le Monde vor. Die Zwölfjährige soll demnach an Erstickung gestorben sein, wie die französische Zeitung aus Quellen erfahren haben will. Zuvor war bekannt geworden, dass die Leiche erhebliche Wunden am Hals gehabt habe. Sechs Personen sind im Gewahrsam der Polizei.

Zeuge beobachtet Verdächtige: „Sie ging ein Croissant kaufen, als wäre nichts gewesen“

Zeugen berichten, eine junge Frau mit einem Koffer am Freitagnachmittag in der Nähe des Wohnhauses beobachtet zu haben. Diese Frau soll demnach versucht haben, einen schweren Koffer zu tragen. Nichts deutete jedoch darauf hin, dass sich eine Leiche in dem Koffer befinden würde. Sie habe den Koffer herumgetragen, mit vielen Menschen gesprochen und ein bisschen verrückt ausgesehen. „Sie ging ein Croissant kaufen, als wäre nichts gewesen“, erzählte ein Augenzeuge dem französischen Sender BFM TV.

Paris: Bewohner versammeln sich vor dem Haus, in dem eine Leiche einer 12-Jährigen in einem Koffer gefunden wurde. © Julien de Rosa/afp

Update vom 15. Oktober, 21.20 Uhr: Wie die französische Zeitung Le Monde berichtet, sind mittlerweile sechs Personen im Fall der vermissten Zwölfjährigen festgenommen, deren Leiche am Freitag in einem Koffer gefunden wurde. Demnach wurde am Nachmittag offiziell ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes an einer Minderjährigen eingeleitet. Die Autopsie der stark verstümmelten Leiche laufe noch, weswegen es noch immer keine näheren Angaben zur Todesursache gebe.

Paris: Obdachloser findet Leiche einer Zwölfjährigen in Koffer - Ermittlungen laufen

Menschen in Paris legen Blumen außerhalb des Wohnhauses nieder, in dem die Leiche der vermissten Zwölfjährigen gefunden wurde. © JULIEN DE ROSA / AFP

Erstmeldung vom 15. Oktober: Paris - Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilt, kam es am Freitagabend gegen 23.00 Uhr in Paris zu einem grausamen Fund. Demnach habe ein Obdachloser die Leiche eines vermissten zwölfjährigen Mädchens in einem Koffer nahe ihres Wohnhauses gefunden. Vier Menschen seien nach Angaben aus Ermittlerkreisen nun festgenommen worden.

Paris: Leiche von vermisster Zwölfjähriger in Koffer gefunden

Der Vater des Mädchens machte sich den Angaben zufolge Sorgen, als die Zwölfjährige am Freitagnachmittag nicht von der Schule nach Hause kam. Er alarmierte seine Frau, die zur Pariser Polizei ging und die Tochter als vermisst meldete. Die Mutter des Mädchens veröffentlichte zudem auf Facebook einen Zeugenaufruf. Folgende Informationen gab sie in dem Post bekannt, der mittlerweile nicht mehr einzusehen ist:

Zwei Fotos ihrer Tochter waren zu sehen, eines zeigte offenbar Aufnahmen einer Überwachungskamera.

Ihre Tochter sei am Freitag „um 15.20 Uhr das letzte Mal gesehen worden.“

Dabei sei sie in Begleitung eines Mädchens gewesen, „das wir nicht kennen“, so die Mutter.

Die Staatsanwaltschaft leitete nach eigenen Angaben Mordermittlungen ein. Wie aus ihrem Umfeld verlautete, hatten die Überwachungskameras aufgezeichnet, wie das Mädchen nach der Schule das Wohnhaus betrat. Danach sei es allerdings verschwunden, hieß es aus Frankreich.

Paris: Mutter einer Klassenkameradin des Opfers traue sich „nicht mehr alleine aus dem Haus“

Der Koffer wurde schließlich laut Ermittlern im Innenhof des Hauses gefunden wurde, in dem die Familie des Mädchens wohnt und der Vater als Hausmeister arbeitet. Der Leichnam der Zwölfjährigen war demnach mit Tüchern bedeckt. Neben dem großen Koffer mit der verstümmelten Leiche hätten zwei kleinere Koffer gestanden. Vom Fundort der Leiche berichten mehrere französische Medien.

Eine Mutter beteuerte gegenüber einem AFP-Reporter nun vor Ort, sie habe Angst, ihre Kinder in dem Viertel allein zu lassen. „Das ist schrecklich, schrecklich“, sagte sie. Die Mutter einer Klassenkameradin der Getöteten sagte AFP, sie wage sich „nicht mehr alleine aus dem Haus“.

Paris: Mädchenleiche in Koffer entdeckt - vier Personen festgenommen

Nach Angaben der Pariser Behörden wurden in der Nacht drei Personen in der Nähe des Fundorts festgenommen. Am Samstagmorgen wurde zudem eine Frau in der Stadt Boi-Colombes, nordwestlich von Paris, festgenommen. All vier seien in Polizeigewahrsam genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Das Wohnhaus befindet sich laut Medienberichten in einem Viertel des 19. Pariser Bezirks. Es handelt sich dabei laut mehreren Online-Stadtführern um eine besonders gefährliche Gegend der französischen Hauptstadt.

Nähere Angaben zu den Personen, inwiefern sie das Mädchen gekannt haben könnten und wie es gestorben ist, gibt es derzeit noch nicht. Den gesamten Samstag durch laufen offenbar noch forensische Untersuchungen am Fundort der Leiche. Zuletzt machten Räuber in Paris Schlagzeilen, die Beute im Wert von drei Millionen Euro gestohlen haben. (afp/mef)