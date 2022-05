Vorfall im Louvre: Mann mit Perücke bewirft Mona Lisa mit Torte

Von: Nadja Zinsmeister

Auf Twitter geht ein Video viral, in dem ein verkleideter Mann einen Kuchen auf Mona Lisa wirft. © Screenshot Twitter @lukeXC2002

In Paris kam es im Louvre zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Ein Mann verkleidete sich als Frau im Rollstuhl und bewarf die Mona Lisa mit Kuchen. Videos zeigen die skurrilen Szenen.

Paris - Im Louvre in Paris hat sich ein Vorfall ereignet, der gleich mehrere Fragen aufwirft. Ein Besucher hatte sich mit einer Perücke und Kappe als Frau verkleidet, sich in einen Rollstuhl gesetzt und anschließend das wohl berühmteste Gemälde im Kunstmuseum - die Mona Lisa - mit einer Torte beworfen. Die skurrile Attacke krönte er mit Rosenblättern, die er am Ende auf den Boden warf.

Auf Twitter kursiert seit Sonntag ein Video, in dem ein Angestellter des Museums nach dem Vorfall die letzten Kuchenreste wegwischt. Da das Bild mit einem Sicherheitsglas geschützt wird, konnte die Aktion keinen schweren Schaden anrichten. Mit einer kurzen Reinigungsaktion waren somit alle Spuren des Vorfalls in Frankreich beseitigt. In einem zweiten Video zeigt ein Besucher außerdem, wie der als Frau verkleidete Mann nach seiner Wurf-Attacke von den Sicherheitskräften weggebracht wird. Auf dem Boden liegen rote Rosenblätter verstreut.

Kuchen-Angriff im Louvre: Mann wirft mit Torte auf Mona Lisa

Wie der Mann selbst im Video behauptet, ging es ihm bei der Aktion darum, ein Zeichen für die Erde zu setzen. „Denkt an die Erde. Es gibt Menschen, die die Erde zerstören. Alle Künstler, denkt an die Erde. Denkt an den Planeten“, ruft er unter anderem in die Besuchermenge. Er dürfte somit vielleicht die Absicht gehabt haben, eine Protestaktion gegen Umweltzerstörung zu starten und dabei Mona Lisa als Symbol für die Erde zu nutzen. Ob er das Gemälde wirklich beschädigen oder lediglich Aufmerksamkeit mit seiner Kuchen-Attacke erregen wollte, bleibt dabei zunächst unklar.

Was der Mann letztendlich tatsächlich mit seinem Torten-Angriff auf Mona Lisa und dem Verstreuen von Rosenblättern aussagen wollte, bleibt wohl zumindest zunächst der Interpretation eines jeden einzelnen überlassen. Besonders seine Verkleidung als Frau im Rollstuhl wirft bei der ganzen Aktion zusätzliche Fragen auf. Auf Twitter ging das Video innerhalb eines Tages viral, über 4.000 Mal wurde es bereits retweetet. (nz)