Zahl der Toten nach Hausbrand in Pariser Luxus-Viertel steigt - Polizei nimmt Verdächtige fest

Bei einem Großbrand in einem wohlhabenden Pariser Viertel starben mindestens zehn Menschen. Zahlreiche Bewohner wurden verletzt. Es kam zu einer Festnahme.

Update um 13.41 Uhr: Die Zahl der Todesopfer beim dem Hausbrand in Paris ist auf zehn gestiegen. Zudem sprach die Feuerwehr in einer vorläufigen Bilanz von 37 Verletzten. Bei der festgenommenen Bewohnerin soll es sich um eine 40-Jährige handeln.

Macron gedenkt den Opfern des Hausbrandes

Update um 11.40 Uhr: Die Zahl der Toten bei dem schweren Brand in einem Pariser Mehrfamilienhaus ist auf neun gestiegen. Der französische Präsident Emmanuel Macron bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für deren Einsatz. „Gedanken an die Opfer. Vielen Dank an die Feuerwehrleute, deren Mut viele Leben gerettet hat“, schrieb er auf Twitter.

Polizei nimmt Bewohnerin nach Brand fest

Update um 08.44 Uhr: Bei dem schweren Brand mit mehreren Toten in einem Pariser Mehrfamilienhaus gehen die Ermittler von einem kriminellen Hintergrund aus. Eine Frau, die in dem Haus wohnte, sei festgenommen worden, sagte der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz am Dienstagmorgen. Die Zahl der Toten stieg demnach von sieben auf acht, rund 30 Menschen wurden verletzt.

Erstmeldung: Mindestens sieben Tote bei Feuer in Pariser Luxus-Viertel

Paris - Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Paris sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ein weiteres Opfer wurde bei dem Unglück in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Es gab demnach zahlreiche Leichtverletzte. Die Brandschützer mussten das achtstöckige Wohnhaus im 16. Arrondissement der französischen Hauptstadt räumen.

Brand in Mehrfamilienhaus in Paris: 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Sie kämpften noch am frühen Dienstagmorgen gegen die Flammen. Auch mehrere Gebäude in der Nachbarschaft der Rue Erlanger im Westen der Stadt wurden geräumt. Den Angaben zufolge waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache war nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP zunächst unklar. Das 16. Arrondissement ist ein wohlhabender Stadtteil, in dem sich auch zahlreiche Museen und Restaurants befinden.

dpa

