Nach klarem Bürger-Votum: Paris verbietet Leih-E-Roller – bekannte Anbieter reagieren

Von: Victoria Krumbeck

Eine Abstimmung in Paris sorgt nun für das Aus der E-Scooter in der französischen Hauptstadt. Die Roller sollen ab September verbannt werden. Die Anbieter zeigen sich enttäuscht.

Paris/München — In Paris heißt es bald: „Au revoir les trottinettes“. Eine Bürgerbefragung am Sonntag (2. April) ergab, dass 90 Prozent der zur Abstimmung gegangen Bürger sich gegen den Verbleib von E-Roller in der Stadt ausgesprochen haben. Trotz einer niedrigen Wahlbeteiligung werden ab September 15.000 E-Scooter in der französischen Hauptstadt verbannt. Die E-Scooter gehören mittlerweile zum Stadtbild vieler Großstädte. Schlecht gewählte Abstellorte regen jedoch viele Bürger auf.

Pariser Bürger stimmen gegen Leih-E-Roller: Keine Scooter mehr ab September

„Die Bürger haben sich klar gegen die E-Scooter ausgesprochen“, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Sonntagabend im Rathaus. „Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr in Paris. Dies ist ein Sieg der lokalen Demokratie“, so Hidalgo. An der Abstimmung nahmen jedoch nur 7,46 Prozent der etwa 1,3 Millionen stimmberechtigten Bürger teil. Dennoch zeigt sich die Bürgermeisterin von den 100.000 Einwohnern, die an der Abstimmung teilnahmen, beeindruckt. Das Ergebnis ist generell nicht bindend.

E-Scooter gehören mittlerweile zum Stadtbild dazu, wie in Frankfurt am Main. © Jochen Tack/IMAGO

Der Anstoß für die Befragung gab Hidalgo, die die Roller aus der Stadt haben wollte. Laut der Zeitung Le Monde gab es in Paris im vergangenen Jahr etwa 408 Unfälle mit E-Scootern. Drei Menschen kamen dabei ums Leben und 459 Menschen wurden verletzt. Monatlich nutzen circa 400.000 Menschen die Roller. Laut einem Unfallforscher kollidieren E-Roller-Fahrer im Vergleich zu Fahrrad-Fahrern mit Fußgängern doppelt so häufig. Von dem Verbot sollen private Rollerfahrer nicht betroffen sein. Die Anbieter Lime, Tier und Dott sind mit ihren E-Scootern in Paris vertreten.

Paris verbannt E-Scooter aus der Stadt — Anbieter sind enttäuscht

„Wir sind enttäuscht, dass die Stadt auf diese Weise eine sichere, emissionsfreie Alternative zum Auto, auf die mehr als eine Million Pariserinnen und Pariser angewiesen sind, infrage stellt“, sagte Lime-Pressesprecherin Sarah Schweiger zu Merkur.de von IPPEN.MEDIA auf Anfrage. Auch der Anbieter Tier ist von dem Ergebnis wenig begeistert, wie ein Pressesprecher Merkur.de mitteilte. „Das Verbot von Sharing-Scootern ist ein Rückschritt“, erklärte er weiter.

Die drei Vermieter Lime, Tier und Dott bieten insgesamt 15.000 Roller in Paris an. Ihre Lizenz läuft im August ab und wird laut Abstimmung auch nicht mehr verlängert. Um ein Verbot abzuwehren, hatten die Vermieter ihre Regeln bereits im Dezember 2022 verschärft. So müssen Benutzer ihren Ausweis bei der Registrierung einscannen. Damit können nur Erwachsene die E-Roller nutzen und Rowdys identifiziert werden, um sie von der Nutzung der Roller auszuschließen. Zusätzlich sollten Verkehrsverstöße durch Nummernschildern an den Rollern leichter verfolgt und herumliegende Scooter schneller weggeräumt werden.

Pariser Bürger stimmen für E-Roller aus: „Keine Auswirkung auf andere Städte“

Doch diese Maßnahmen scheinen nun nichts mehr ändern zu können. Der E-Roller-Vermieter Lime scheint die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben: „Wir hoffen, dass wir weiterhin mit Bürgermeisterin Hidalgo zusammenarbeiten können, um intelligente Regelungen anstelle eines Verbots von E-Scootern zu erreichen und so einen Rückschritt für Paris zu vermeiden.“

Für andere Orte zieht der Betreiber Lime noch keine Konsequenzen. „Die Entscheidung in Paris wird keine Auswirkungen auf unseren Betrieb in anderen Städten haben“, sagte Schweiger. Auch der Anbieter Tier macht sich eher weniger Sorgen um die Bedeutung der Pariser Entscheidung für Standorte in Deutschland. Die Zulassung von E-Scootern sei bundeseinheitlich geregelt und der rechtliche Rahmen ein anderer als in Frankreich. „Daher geht es weniger um lokale Verbote als um die Regulierung von E-Scooter-Sharing“, sagte der Tier-Pressesprecher. (vk/dpa)