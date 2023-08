Partyboot-Tour vor Mallorca wird für Jugendliche zum Desaster – „Wurde immer heftiger“

Ein Party-Katamaran auf Mallorca kämpfte mit schwerem Wellengang. Deutschen Passagieren an Bord des Boots wurde das zu viel.

Cala Ratjada – Wenn man eins auf der spanischen Insel Mallorca machen kann, dann feiern. Für eine Gruppe von Jugendlichen nahm ein Party-Ausflug jedoch ein unangenehmes Ende. Trotz stürmischer See segelte ein Party-Boot mit rund 80 Jugendlichen an der Ostküste Mallorcas los. Dabei warnte das spanische Wetteramt mit Alarmstufe Orange vor einer hohen Brandungsgefahr auf den gesamten Balearen. Sechs deutschen Urlaubern wurde die unruhige See aber zu viel – sie sprangen von Bord.

Mallorca: Partyboot-Ausflug wird zum Desaster – Passagiere müssen sich übergeben

Am Sonntag (6. August) wollten die Passagiere auf einem Party-Katamaran einen schönen Tag verbringen. Doch das Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Statt erfrischenden Getränken und gute Musik zu genießen, mussten viele der Gäste mit starker Übelkeit kämpfen, wie das Mallorca Magazin berichtete. „Kurz nachdem wir aus dem Hafen von Cala Ratjada ausliefen, wurde das Boot von den Wellen kräftig hin- und hergeschaukelt, wir mussten uns während der gesamten Zeit festhalten, um nicht zu stürzen“, erzählte ein Deutscher dem Magazin.

„Nur kurze Zeit später fingen die ersten Passagiere an, sich zu übergeben. Der Seegang wurde immer heftiger, niemand an Bord hatte noch Lust, zu trinken, zu essen oder gar zu tanzen“, erzählte der Passagier weiter. Er und fünf weitere Deutsche entschieden sich dazu, den Katamaran zu verlassen. Es lag zu dem Zeitpunkt in einer Bucht. Sie sagten dem Skipper, dass sie von Bord gehen würden.

Stürmische See bei Partyboot-Ausflug auf Mallorca – Unternehmen verweigert Rückerstattung

Auf dem Land angekommen, gingen die sechs Deutschen erst einmal zum Büro des Unternehmens, um ihr Geld zurückzubekommen. Ganze 65 Euro kostete der Ausflug auf die schaukelnde See. Doch eine Rückerstattung wurde ihnen laut den Schilderungen des jungen Manns verweigert. „Wenn man in einem Flugzeug in Turbulenzen gerät, kann man ja auch nicht sein Geld von der Airline zurückverlangen“, soll das Unternehmen gesagt haben.

Das Mallorca Magazin berichtete, dass der Veranstalter über die Rückerstattung überrascht war. Denn laut dem Unternehmen hätte nur eine Person um das Geld gebeten. Der Veranstalter bestätigte, dass es ein „windiger Tag mit etwas bewegter See“ gewesen sei. Beschwerden habe der Veranstalter dennoch nicht erhalten. Das meteorologische Institut Palma berichtete, dass eine halbe Stunde vor dem Auslaufen des Katamarans Windstärken von vier bis 5 herrschten. Die Wellenhöhe erreichte sogar zwei Meter. Ein Berufsskipper verurteilte den Auslauf des Katamarans und bezeichnete die Aktion als „fahrlässig“.

Eine andere Überraschung erwartete eine Familie auf Mallorca. Denn als diese in ihr Hotelzimmer zurückkehren will, stellte sie fest, dass bei ihnen eingebrochen wurde. (vk)