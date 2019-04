Passagier drängt Stewardess zu Ekel-Aktion auf Klo – wenig später ist er tot

Die beiden Frauen sind traumatisiert. Grund gütiger, das war das Hinterteil. Was sollen die tausende von Pfleger und Pflegerinnen da sagen, die das beruflich machen. Auch ich habe als Pferdebesitzerin meiner Stute täglich den Allerwertesten abgewischt und noch dazu kiloweise Pferdeäpfel aus der Box entfernt. Millionen von Müttern wischen ebenfalls Millionen von Babys täglich mehrfach das Hinterteil ab. Für den Rechtsanwalt und die beiden Frauen dürfte es jetzt ziemlich schlecht aussehen, noch Schadenersatz von einem Toten zu bekommen. In einem damaligen Artikel habe ich allerdings auch geschrieben, dass dieser Mann eigentlich für eine Pflegerin als Begleiterin hätte sorgen müssen, was in diesem Sinne auch von ihm aus eine Frechheit (Geiz ist geil) war. Aber gleich traumatisiert....