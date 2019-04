Passagier drängt Stewardess zu Ekel-Aktion auf WC – kurze Zeit später ist er tot

Was ist an diesem Artikel so wichtig, dass er den Lesern noch einmal serviert wird. Über den Vorfall wurde bereits am 05.02.2019 berichtet. Ich glaube nicht, dass es schon wieder einen 2. Vorfall dieser Art gab. Sein Tod hat mit Sicherheit auch nichts mit diesem Flug von damals zu tun. Es könnte sich um Herzversagen aufgrund des Übergewichts oder um eine sonstige Krankheit handeln.

Hier geht es nur darum, Klicks zu generieren.