Patient zwei Monate nach erster Schweineherz-Transplantation gestorben

Ein Transplantationsteam in den USA hat nach eigenen Angaben erstmals ein genetisch modifiziertes Schweineherz an einen menschlichen Patienten angeschlossen. © Tom Jemski/University of Maryland School of Medicine/dpa

Der 57-jährige Patient hat Geschichte in der Medizin geschrieben. Er war der erste Mensch, dem ein genetisch verändertes Schweineherz transplantiert wurde.

Baltimore - Der 57-jährige David Bennett ist tot. Der erste Patient, der in ein genetisch verändertes Schweineherz erhalten hat, ist bereits am 8. März verstorben, teilt das Medical Center der University of Maryland (UMMC) am Mittwoch mit.

„Wir sind am Boden zerstört durch den Verlust von Mr. Bennett. Er erwies sich als tapferer und edler Patient, der bis zum Ende kämpfte. Wir sprechen seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aus“, sagte Bartley P. Griffith, MD, der dem Patienten am University of Maryland Medical Center (UMMC) das Schweineherz chirurgisch transplantierte, wie in einer Pressemitteilung zu lesen ist.

David Bennett (57) litt an einer unheilbaren Herzkrankheit. Die Transplantation des Schweineherzens sei die „einzige“ Behandlungsoption gewesen. Am 7. Januar 2022 war dem Patienten das Schweineherz transplantiert worden. Zwei Monate lang schlug es in seiner Brust. Sein Zustand habe sich aber vor einigen Tagen verschlechtert. „Nachdem klar wurde, dass er sich nicht erholen würde, erhielt er eine mitfühlende Palliativpflege. In seinen letzten Stunden konnte er mit seiner Familie kommunizieren“, teilt die University of Maryland mit.

Schweineherz-Transplantation: Wichtiger Schritt auf Gebiet der Xenotransplantation

Die weltweit erste Schweinherz-Transplantation bezeichneten die Chirurgen als eine „bahnbrechende Operation“. Nach der Operation funktionierte das transplantierte Herz mehrere Wochen lang sehr gut, ohne Anzeichen einer Abstoßung. Der Patient habe Zeit mit seiner Familie verbringen können und Physiotherapie erhalten.

Wissenschaftler haben laut eigenen Angaben unschätzbare Erkenntnisse auf dem Gebiet der Xenotransplantation, also der Übertragung von Zellen oder Organen von einer Spezies auf eine Andere gewonnen. Das Team kündigte weitere Studien in diesem Bereich an.

Viele Menschen warten auf ein Spenderorgan – oft ohne eine Chance. Organe von Tieren für Menschen nutzbar zu machen, könnte ein Weg aus dieser Krise sein. Schweineklappen werden bereits seit vielen Jahren erfolgreich zum Ersatz von Klappen bei Menschen eingesetzt.

Die Geschichte der Entwicklung von Xenotransplantationen ist lang und von Niederschlägen gekennzeichnet. In den 1980er-Jahren machte der Fall von Baby Fae Schlagzeilen. Das Baby mit dem Namen Stephanie Fae Beauclair wurde mit einer tödlichen Herzerkrankung geboren und erhielt 1984 in Kalifornien ein Pavianherz. Der Säugling starb drei Wochen nach der Transplantation. Das Immunsystem hatte das fremde Herz abgestoßen.

Im Oktober war bekannt geworden, dass Ärzte in New York eine Schweineniere für mehr als zwei Tage an einen hirntoten Menschen angeschlossen hatten. Das Organ sei für 54 Stunden außerhalb des Körpers mit dem Blutkreislauf verbunden worden und habe dort „fast sofort“ angefangen zu arbeiten und das Stoffwechselprodukt Kreatinin zu bilden. (ml/afp/dpa)