In weißen Kochjacken nehmen Spitzenköche Abschied von Paul Bocuse 

Trauerfeier für Starkoch Paul Bocuse: In weiße Westen gekleidete Köche trugen Bocuses Sarg in die Kirche.

Trauer um Gastronomie-"Papst"

Hunderte Spitzenköche aus aller Welt haben Paul Bocuse am Freitag in der Kathedrale Saint-Jean in Lyon das letzte Geleit gegeben. Statt Schwarz trugen die Trauergäste weiße Kochjacken.