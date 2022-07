Streit zwischen Jugendlichen eskaliert: 27 Verletzte nach Pfefferspray-Attacke im Europapark-Rust

Teilen

Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Europapark Rust im Einsatz. Bei einer Auseinandersetzung mehrerer junger Männer in der Lobby eines Hotels im Europa-Park ist offenbar Pfefferspray versprüht worden - 20 Menschen sind leicht verletzt. © Christina Häußler/Einsatz-Report24/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bei einem Streit zwischen Jugendlichen in einer Hotel-Lobby im Europapark Rust versprühte einer der Beteiligten Pfefferspray. 27 Menschen trugen leichte Verletzungen davon.

Rust - Am Donnerstag kam es Polizeiangaben zufolge in der Lobby eines Hotels im Europapark Rust zu einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher. Einer der Beteiligten zückte ein Pfefferspray und verletzte zwei seiner Kontrahenten leicht - ebenso wie 25 Unbeteiligte.

Pfefferspray-Attacke sorgt für 27 Leichtverletzte bei Streit im Europapark-Rust

Der Europa-Park im baden-württembergischen Rust ist Deutschlands größter Freizeitpark und wirbt damit, dass Besucher „unvergessliche Momente“ erleben können. Eine Auseinandersetzung von Jugendlichen am Donnerstag könnte 25 Unbeteiligten durchaus im Gedächtnis bleiben. Bei dem Streit versprühte einer der Beteiligten Polizeiangaben zufolge Pfefferspray und verletzte zwei seiner Kontrahenten leicht.

Die Gaswolke sei durch die Eingangshalle gezogen und dabei hätten auch etwa 25 Unbeteiligte das Spray in die Augen bekommen, hieß es von Seiten der Polizei. Die Pfefferspray-Attacke hatte also eine Bilanz von insgesamt 27 Leichtverletzten. Das sind so viele, dass die Rettungskräfte von einem „Massenanfall von Verletzten“ (MANV) sprechen, wie Heidelberg24 berichtete. An der Hotelanlage war neben den Rettungskräften auch die Feuerwehr im Einsatz, Sanitäter versorgten die Pfefferspray-Opfer.

Polizei leitet Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung ein: Grund für den Streit noch unklar

Warum es zu der Auseinandersetzung in der Lobby kam, müsse noch geklärt werden, sagte ein Sprecher der Polizei der dpa. Gegen die Jugendlichen werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Streitbeteiligten sind der Polizei namentlich bekannt. Die Eingangshalle sei kurzzeitig geräumt worden, hieß es, am Abend lief der Betrieb aber wieder normal.

Der Europa-Park Rust war erst kürzlich in den Schlagzeilen, da Geschäftsführer Roland Mack jüngeren Bewerbern zu hohe Ansprüche unterstellte. „Da kommen 25-Jährige und wollen nur drei Tage arbeiten - dabei haben die das ganze Leben noch vor sich, könnten hier etwas werden, Verantwortung übernehmen, Karriere machen“, so Mack. Er habe große Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu finden, sagte der Europa-Park Geschäftsführer der Basler Zeitung. Deshalb musste der Freizeitpark seine Besucherzahlen deckeln.