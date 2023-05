Skyscanner verkündet Top 10 Urlaubsländer zu Pfingsten: USA vorne, Platz 2 dürfte viele überraschen

Von: Nadja Zinsmeister

An Pfingsten reisen viele Deutsche wieder in den Urlaub. Flugreisen gehen 2023 dabei vor allem in die USA, aber auch in ein überraschendes Land.

München – Pfingsten steht vor der Tür – und damit für viele auch eine Urlaubsreise. Hinsichtlich des schlechten Wetters in Deutschland ist es naheliegend, dass sich zahlreiche Urlauber vor allem nach Sonne sehnen – doch laut den Daten von Skyscanner ist das nicht unbedingt der Fall. Das Unternehmen hat eine Liste der beliebtesten Urlaubsziele für Pfingsten erstellt. Neben den „Klassikern“ sind in diesem Jahr auch überraschende Orte dabei.

„Die Daten zeigen, dass Reisen im Mai bei deutschen UrauberInnen im Vergleich zu 2022 noch beliebter sind“, sagt die Reiseexpertin Friederike Burge von Skyscanner. Das Reiseportal allein habe im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 72 Prozent hinsichtlich Urlaubs-Suchanfragen beobachtet. Die Hälfte der Urlauber plant dabei lediglich für ein paar Tage in den Urlaub zu fliegen, höchstens für eine Woche.

Skyscanner verkündet Top 10 Urlaubsländer zu Pfingsten: Platz 2 überrascht dann doch

Laut der Auswertung zieht es Reisende in diesem Jahr über Pfingsten vor allem in die USA. Die Staaten stellen das meist gesuchte Land bei Urlaubern dar, die ihren Flug über die Website des Unternehmens planen. Platz 2 der beliebtesten Länder könnte hingegen überraschen: Großbritannien steht ebenfalls hoch im Kurs und ist das zweitbeliebteste Ziel bei Flugreisen. Das Land ist eigentlich bekannt für kühlere Sommer, bewölktes Wetter und Regen. Besonders von letzterem sind in Europa aktuell viele Länder betroffen: In Italien spitzt sich das Wetterchaos zu, das Land kämpft mit schweren Überschwemmungen.

Mit Portugal auf Platz 3, Thailand auf Platz 4 und Kroatien auf Platz 5 scheint es viele Urlauber an Pfingsten trotzdem wie gewohnt in die Sonne zu ziehen. Die Länder sind typische Ziele, die zum Baden und am Strand liegen einladen. Nur in Kroatien sieht das Wetter aktuell ebenfalls anders aus. Auch dort haben heftige Regenfälle Teile Kroatiens unter Wasser gesetzt. Urlauber müssen sich demnach auf Unwetter einstellen. Die Lage könnte sich bis Pfingsten aber wieder beruhigen. Die Pfingstfeiertage beginnen mit dem Pfingstsonntag am 28. Mai, die meisten Reisenden würden ihren Urlaub laut dem Reiseportal einen Tag zuvor antreten, also am 27. Mai.

Die beliebtesten Urlaubsziele an Pfingsten

Neben den beliebtesten Ländern für Pfingsten 2023 veröffentlichte Skyscanner zudem die häufigsten Städte, die über die Feiertage angeflogen werden könnten. Auch hier liegt eine Stadt aus Großbritannien ganz vorn: London. Die Hauptstadt sei so beliebt wie schon lange nicht mehr: „Unter den Städtezielen verzeichnet London einen Anstieg der Suchanfragen für Pfingsten von 920 Prozent im Vergleich zum Pfingstwochenende im Jahr 2022“, heißt es weiter in der Datenauswertung von Skyscanner. Darauf folgen die Städte Palma de Mallorca, Istanbul, Barcelona und Bangkok.

Top 5 der Urlaubsländer an Pfingsten Top 5 der beliebtesten Städtereisen an Pfingsten USA London Großbritannien Palma de Mallorca Portugal Istanbul Thailand Barcelona Kroatien Bangkok

Seit dem Ende der Corona-Pandemie haben Reisen und Urlaube im Ausland wieder stark zugenommen. Einige Länder und Städte sind dabei mittlerweile extrem überfüllt. Neben den Einheimischen kann das auch Urlaubern schnell den Spaß an der eigentlich geplanten Auszeit nehmen. Um überlaufenen Stränden und einem möglichen Massenandrang in Städten zu entgehen, sollten Touristen 2023 deshalb an fünf Orte besser nicht reisen. (nz)