Urlaub über Pfingsten: Badeort in Italien fürchtet sich vor Party-Exzess

Von: Martina Lippl

Teilen

Ein italienischer Badeort bereitet sich auf einen Touristenansturm an Pfingsten vor. Dieses Jahr erwartet Lignano besonders viele Feierwütige aus Österreich.

Lignano Sabbiadoro – Blaues Wasser und ein schier endloser Sandstrand – ein kleiner Urlaubsort an der oberen Adria ist eigentlich bei Familien sehr beliebt. An Pfingsten jedoch übernehmen Partygäste das Ruder in Lignano Sabbiadoro (Italien). Vier Tage lang herrscht in dem beschaulichen Küstenort Ausnahmezustand – Alkoholexzesse und Schlägereien inklusive. Nicht der einzige Ort in Italien, der mit dem Massentourismus zu kämpfen hat. Andere Städte in Italien haben sogar bereits rote Zonen eingerichtet, um ihre Städte vor dem Ansturm von Urlaubern zu schützen.

In Italien bereitet sich ein Badeort bereits auf Party-Touristen am Pfingstwochenende vor. (Symbolbild) © Lukas Seufert/Imago

Badeort an der Adria fürchtet Party-Exzesse von Urlaubern an Pfingsten: Lignano verschärft Regeln

Der Badeort rüstet sich dieses Jahr mit neuen Maßnahmen gegen die feierfreudigen Touristenmassen. Über das lange Pfingstwochenende werden rund 90.000 Partygäste erwartet, wenn das Wetter mitspielt. Deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Um Schaumpartys zu verhindern, wurden damals Brunnen im Zentrum von Lignano Sabbiadoro trocken gelegt. Sicherheitskräfte patrouillierten am Strand.

Dieses Jahr will der Badeort an der Adria die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen. Während des bevorstehenden Party-Pfingst-Marathons soll der freie Zugang zum Strand eingeschränkt werden. Übernachtungen am Strand in der Nacht sollen ganz verboten werden. Der Präfekt von Udine, Massimo Marchesiello forderte in der Sitzung zur Vorbereitung auf das Pfingstwochenende eine konkrete Verordnung der Gemeindeverwaltung zum Kampf gegen den Alkoholmissbrauch.

Touristen-Ansturm an Pfingsten: Italienischer Badeort nutzt Polizei zu „Abschreckungszwecken“

Fest steht, dass die Dienstzeiten der örtlichen Polizei an den vier Tagen ausgeweitet werden, ist in einer Pressemitteilung auf der Seite des Innenministeriums zu lesen. Verstärkte Präsenz der Ordnungskräfte soll durch einen aufgestockten Sicherheitsdienst vor Ort unterstützt werden. Überhaupt sei die stärkere Präsenz in der Stadt auch zu „Abschreckungszwecken unabdingbar“, berichtet das italienische Nachrichtenportal udinetoday.it. Marchesiello betonte demnach, dass „das Engagement aller maximal sein wird, damit das respektlose Verhalten einiger weniger dem Image der Stadt nicht schadet“.

Pfingsten in Italien: Badeort erteilte bereits Verweise für Party-Exzesse

Polizei, der Bürgermeister, Beamte der Hafenbehörde, Feuerwehr und auch aus dem Tourismus waren bei der Sitzung dabei. Wie konkret die Verordnungen aussehen, bleibt abzuwarten. Wer sich vergangenes Jahr in Lignano Sabbiadoro komplett daneben benahm, drohte ein Verweis, der ein Betretungsverbot von zwei Jahren zur Folge hatte. Auch der Verkauf von Wassermelonen am Strand war verboten worden. Jugendliche hatten Wassermelonen am Strand verzehrt, laute Musik gehört und Alkohol getrunken und dann das Zentrum verschmutzt.

Über das Pfingstwochenende in den Urlaub zu fahren ist sehr beliebt und für viele Urlauber fällt die Wahl auf Italien – ein Hotel verlangt deshalb sogar schockierende 23.000 Euro für das Pfingstwochenende. (ml)