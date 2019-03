Er nahm den Tod von vier Menschen in Kauf: Polizei sucht diesen Brandstifter!

Er soll den Tod mehrerer Menschen in Kauf genommen haben, als er in einer Wohnung in Pforzheim ein Feuer gelegt hat. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Brandstifter.

Pforzheim - Die schreckliche Tat ereignet sich bereits am 8. März in einem Mehrfamilienhaus im Rennbachweg im Stadtteil Eutingen.

Der 29-jährige Tatverdächtige hält sich an diesem Freitagabend zusammen mit drei weiteren Personen in einer Wohnung des Hauses auf. Gegen 21 Uhr soll er die Wohnung in Brand gesetzt und verlassen haben. Den Tod der drei anderen habe er billigend in Kauf genommen. Das berichtet HEIDELBERG24*.

Wohnung in Pforzheim in Brand gesetzt: Vier Menschen verletzt

Die drei Personen können sich aus der brennenden Wohnung retten. Jedoch zieht sich dabei eine Person schwere Verbrennungen an den Beinen zu. Die anderen beiden verbrennen sich leicht und erleiden eine leichte Rauchgasvergiftung. Eine 54-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in Pforzheim muss von der Feuerwehr gerettet werden

Versuchtes Tötungsdelikt in Pforzheim: Polizei sucht mit Fahndungsfoto Brandstifter

Am Montag (18. März) veröffentlichen die Ermittler ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Brandstifters. Der Wohnsitzlose ist trotz intensiver Suchmaßnahmen weiterhin auf der Flucht.

+ Wer erkennt diesen Mann wieder oder kann weitere relevante Hinweise geben? © Polizeipräsidium Karlsruhe

Täterbeschreibung: Der Deutsche ist 1,85 Meter groß, schlank und 29 Jahre alt. Er hat eine auffallend große Nase, eine Tätowierung am rechten Oberarm (Baby in Kapsel und Tribal) und ein Tattoo am rechten Hals.

Feuer gelegt und Tod von Menschen in Kauf genommen: Polizei sucht Täter

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat in Eutingen übernimmt das Kriminalkommissariat Pforzheim. Noch ist völlig unklar, warum der Mann das Feuer gelegt haben soll. Ihm wird laut Staatsanwaltschaft ein versuchtes Tötungsdelikt durch eine Brandlegung vorgeworfen.

Wer den Mann auf dem Fahndungsfoto erkannt hat, soll sich beim Polizeipräsidium Karlsruhe ☎ 0721 666-5555 melden.

