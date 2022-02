Entzündungen bei Kindern nach Corona-Infektion: Experte vermutet „in etwa 1000 Pims-Betroffene“

Von: Julia Hanigk

Seit Mai 2020 wurden rund 660 Pims-Infektionen bei Kindern festgestellt - oft nach einer überstandenen Corona-Infektion. Doch auch hier schützt eine Impfung.

München - Durch die Omikron-Variante steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen nach Infektionen mit dem Coronavirus kontinuierlich. Die Zahl der neuen Corona-Fälle belief sich in Deutschland zuletzt auf weit über 200.000 (Stand: 9. Februar 2022; aktuelle Zahlen finden Sie hier). Besonders betroffen sind derzeit Kinder in der Altersklasse von fünf bis 14 Jahren, wie das RKI darlegt.

Entzündungssyndrom nach einer Corona-Infektion bei Kindern?

Nach einer Corona-Genesung hört es für einige aber noch nicht auf. Experten befürchten, dass bei Kindern auch die Zahl der Pims-Fälle nach einer überstandenen Infektion zunehmen könnte. Dabei handelt es sich um das „Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome“, einem multisystemischen Entzündungssyndrom.

Betroffene entwickeln dann unter anderem Symptome wie schwere entzündliche Reaktionen – beispielsweise Hautausschläge – und hohes Fieber oder Durchfall, typischerweise vier bis acht Wochen nach einer Sars-CoV-2-Infektion. Auch Kinder ohne eine Vorerkrankung können es bekommen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schätzt, dass etwa 3 von 10.000 Kindern nach Corona-Genesung an Pims erkrankten - es handelt sich also um eine seltene Krankheit.

Pims-Fälle bei Kindern seit Mai 2020 bei 660 - plus Dunkelziffer

Doch seit Mai 2020 wurden circa 660 Fälle (Stand: 6. Februar 2022) gemeldet. Das ist einem Register der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie zu entnehmen. Die Meldungen des Registers geschehen freiwillig von Kinderkliniken und -abteilungen in Deutschland. „Mit der Dunkelziffer dürften es insgesamt in etwa 1000 Pims-Betroffene sein“, sagte der Kinder- und Jugendmediziner Jakob Armann vom Universitätsklinikum Dresden der dpa, der die Meldungen ans Register verwaltet.

Etwas mehr als die Hälfte der gemeldeten Pims-Patienten ist Armann zufolge intensivmedizinisch versorgt worden. „Es ist zwar ein schweres Krankheitsbild, aber es ist gut behandelbar. In der Regel können betroffene Kinder nach zwei bis fünf Tagen die Intensivstation wieder verlassen.“ Bleibende Schäden träten in der Regel nicht auf. „Es ist natürlich keine schöne Erkrankung, aber auch nichts, was die Kinderkliniken an die Belastungsgrenze bringt.“ Sowohl im Register als auch in der Dresdner Klinik sei ab etwa Mitte Dezember ein Anstieg der Fälle beobachtet worden, erklärte Armann. Das muss aber auch in einem Zusammenhang mit den allgemein steigenden Corona-Infektionen gesehen werden.

Impfen schützt vor Corona, aber auch vor Pims

Festzuhalten ist auch: Obwohl die Zahl der Pims-Infektionen zuletzt stieg, bewegt sie sich immer noch unter dem Niveau von vor einem Jahr. Armann erklärte der dpa dazu, dass die Delta-Variante unter Umständen seltener Pims ausgelöst habe als Vorgängervariante.

Die Auswirkung der neuen Omikron-Variante könne man derzeit wegen des verzögerten Vorkommens von Pims noch nicht beurteilen. Zu bedenken sei auch, dass der Anteil der Geimpften auch unter Kindern und Jugendlichen wachse. Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC schützt die Gabe von zwei Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs bei Kindern und Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren in hohem Maße vor Pims.