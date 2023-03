Deutsche Meisterschaft der Pizzabäcker: Bayern ganz vorne dabei - Jury kürt die beste Pizza Deutschlands

Von: Felina Wellner

Wer Lust auf Pizza hat, kann in unzähligen Restaurants fündig werden. Im Rahmen der diesjährigen Meisterschaft in Hamburg kürte eine fünfköpfige Jury die besten Pizzen des Landes.

Hamburg – Am Montag (13. März) traten über 20 renommierte Pizzabäcker aus ganz Deutschland gegeneinander an. Ein skurriler Wettbewerb mit einer alltagsrelevanten Antwort auf die Frage: Wo können wir deutschlandweit die besten Pizzen verzehren?

Deutschlands beste Pizza-Bäcker messen sich in Hamburg

Die Meisterschaft wurde im Rahmen der Leitmesse für Gastronomie „Internorga“ in Hamburg ausgetragen. Grundlage des Wettbewerbs ist ein offizielles Regelwerk: Innerhalb von 15 Minuten müssen die Teilnehmenden entweder eine Pizza Napoletana oder eine Pizza Classico Gourmet mit freier Zutatenwahl backen. Der Teig durfte vorbereitet mitgebracht werden. Teig, Belag, Aussehen, Geschmack und Backfertigkeit der Pizzen flossen in die Bewertung ein.

Die Deutschen lieben Pizza. Eine vom Marktforschungsinstitut „Trendresearch“ durchgeführte Umfrage ergab: Jeder Vierte der Befragten isst zumindest einmal die Woche Pizza. Fluffiger Teig und stimmiger Belag: Die Ansprüche an eine perfekte Pizza sind dabei hoch. Top-Platzierten der zehnten Deutschen Meisterschaft wissen sie mit viel Liebe zum Detail umzusetzen. Diesjähriges Resultat: Die besten Pizzabäcker kommen aus Bayern.

Die klassische Pizza Napoletana wird ausschließlich mit Tomaten und Mozzarella-Käse zubereitet. © agefotostock/imago

Deutscher Meister der Kategorie „Napoletana moderna“ aus Bayern

Maurizio De Giacomo aus Veitsbronn in Bayern überzeugte mit seiner klassischen Tomaten-Mozzarella-Pizza. Er ist Besitzer der „Pizzeria Maurizio“ und gelegentlich auf Events oder Veranstaltungen in seinem Foodtruck „Pizza Bäcker Bande“ unterwegs. Im Anschluss an die Deutschen Meisterschaften konnte er am Dienstag (14. März) auuch beim Europäischen Contest als Drittplatzierter überzeugen.

In der zweiten Kategorie Pizza Classico Gourmet machte Massimo Passariello das Rennen. Normalerweise beglückt er Gäste der „Pizzeria Vilshofen“ mit seiner Qualitätspizza. Beide Sieger werden mit einem 5000-Euro-Gutschein für Gastrobedarf belohnt.