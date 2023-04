„Bin Millionärin und wohne zur Miete“: Frau gewinnt 80 Millionen Euro im Lotto – doch hat Geld-Probleme

Von: Ulrike Hagen

Eine Britin behauptet, eine Millionensumme im Lotto gewonnen zu haben. Ihrer Familie hat sie noch nichts davon erzählt. Allerdings ist das Geld auch noch nicht angekommen.

London/München – „Ich habe 70 Millionen Pfund bei den EuroMillions gewonnen – aber ich habe meiner Familie noch nicht erzählt, dass ich reich bin“, verkündete eine Britin auf ihrem TikTok-Kanal. Sollte diese Aussage stimmen, hätte sie zwar deutlich mehr Glück als eine andere Frau. Diese hatte alle Lotto-Zahlen richtig getippt und trotzdem nicht gewonnen. Aber noch ist ihre Freude verhalten. Denn an die gewonnene Geldsumme kam sie bisher nicht ran – und wohnt weiter zur Miete.

Frau gewinnt im Lotto – und kriegt trotzdem keine eigene Wohnung

Eine Nutzerin mit dem Namen Elle Bell hat ein Video in den sozialen Medien gepostet, in dem sie die vermeintliche Geschichte hinter ihrem großen Gewinn teilt. Ob sie wirklich eine Lotto-Gewinnerin ist, lässt sich nicht prüfen. Den Ausführungen der TikTok-Userin zufolge knackte sie den EuroMillions-Jackpot über 70 Millionen britische Pfund (umgerechnet etwa 79,7 Millionen Euro). Doch die junge Frau hat eigenen Angaben nach Schwierigkeiten, an das Geld zu kommen.

Über die Pläne, die sie mit der riesigen Geldsumme hat, sprach sie auf TikTok. Das Überraschendste an ihrem Gewinn sei, dass das Geld nicht auf ihr Bankkonto überwiesen werden könne. Ihr wurde angeblich gesagt, dass ihr Gewinn auf eine Bank namens Coutts & Co eingezahlt werden müsse, behauptet die Britin.

Sie erklärt in dem TikTok-Video: „Ich habe den Großteil des Geldes noch nicht erhalten.“ Die Gewinnsumme müsse erst an „diese andere Bank“ überwiesen werden. Und das durchkreuzt offensichtlich ihre großen Zukunftspläne von einer eigenen Wohnung. „Obwohl ich im Lotto gewonnen habe, muss ich anrufen und fragen, ob ich eine Wohnung mieten kann“, schilderte Elle Belle: „Nur weil man jetzt Millionär ist, heißt das nicht, dass man einfach etwas mieten oder kaufen kann. Sie sagten: ‚Nein, Sie brauchen immer noch einen Arbeitsnachweis.‘“

Lotto: Frau wird über Nacht zur Multimillionärin – doch es gibt Probleme

Die angebliche Neu-Multimillionärin ist nach eigenen Aussagen auf dem Teppich geblieben. Denn anstatt ihr Lotto-Vermögen zu verprassen, erklärt Elle, dass sie auf ihrem Gewinn nicht so reagiert hat, wie sie es vorher gedacht hätte. Statt ausgefallene Shoppingtrips in London zu unternehmen, bleibt sie lieber zu Hause. Und überlegt, was sie mit ihrem Geld anstellen soll.

„Es ist einfach verrückt, ich dachte, ich würde es meiner Familie sagen, Essen gehen, zu Selfridge‘s, aber ich habe mich zurückgehalten, ich blieb hier im Haus, wir haben nicht viel ausgegeben“, so Elle.

Eine vermeintliche Lotto-Gewinnerin erklärte bei TikTok, warum ihr Millionen-Coup nicht ganz problemlos verlief. © Screenshot / TikTok.com

Frau verschweigt eigener Familie Lotto-Gewinn: „Brauche keine Cousins, die ich vorher nicht kannte“

Ein Resultat ihrer Überlegungen sei auch, vorerst ihrer Familie nichts von dem Gewinn zu sagen: „Ich will keine Cousins finden, die ich vorher nicht kannte“, sagte Elle auf TikTok. Der geneigte User fragt sich natürlich, warum sie diese Gedanken dann ausgerechnet mit abertausenden Fremden teilt. Und ob die Familienmitglieder von dem Lotto-Gewinn inzwischen durch das TikTok-Video erfahren haben.

Sei’s drum. Auch der Tatsache, dass ein Lotto-Gewinn bei weitem nicht jeden glücklich macht, hat die Jackpot-Knackerin vorgebaut. Und will dafür sorgen, dass die Riesensumme möglichst nachhaltig wirkt: „Ich möchte, dass diese 70 Millionen Pfund ein paar Generationen überdauern. Also werde ich mir wohl einen gebrauchten Audi Q7 kaufen.“ Bleibt nur zu hoffen, dass der Gewinn irgendwann auch in voller Höhe bei ihr ankommt.