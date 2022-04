Planeten-Spektakel über Deutschland: An diesen Tagen wird der Merkur im April am Himmel sichtbar

Von: Anna Lehmer

Nur selten zeigt er sich so gut den Menschen: Der scheue Planet Merkur kann im April unter besten Beobachtungsbedingungen bewundert werden.

München - Sonne, Mond und Sterne faszinieren die Menschen seit jeher. Doch wenn ein Planet wie der Merkur in voller Pracht über den Köpfen der Menschen auftaucht, ist das eine Seltenheit. So gut zu sehen wie schon lange nicht mehr zeigt er sich im April allen aufmerksamen Sternenguckern. Die Chancen, das All-Spektakel zu bewundern, stehen gut, denn jetzt bietet er die besten Beobachtungsbedingungen des ganzen Jahres.

Merkur: Was steckt hinter dem Planet voller Rätsel?

Die European Space Agency (ESA) bezeichnet ihn als Planet voller Rätsel. Tatsächlich ist der Merkur der am wenigsten erforschte Planet des Sonnensystems. Wegen der enormen Nähe zur Sonne und seiner schnellen Umlaufbahn ist er nur schwer aus der Ferne beobachtbar. Seine milliardenalte Oberfläche ist von Kratern durchzogen und gleicht damit dem Erdmond. Eine Atmosphäre wie die der Erde besitzt der Merkur nicht, vielmehr gleicht er auch hier unserem Mond. Es ist ein Ort, an dem extreme Hitze auf klirrende Kälte trifft. Zwischen minus 200 und plus 430 Grad sind möglich, je nach dem wie die Sonne eintrifft, heißt es von der ESA.

Nach Spuren, die auf Wind und Wasser hindeuten, suchen Forscher vergeblich. Nur in den Tiefen von Kratern in der Nähe der Pole könnte vermutlich Wassereis lagern, das noch aus der Entstehungszeit des Planeten stammt. Der Planet voller Rätsel ist bisher nicht einmal zur Hälfte seiner Oberfläche fotografiert worden und noch weniger ist über sein Inneres bekannt. Neue Erkenntnisse erhofft sich die ESA durch die Sonde BepiColombo, die gerade auf dem Weg zu ihm ist.

Sternenhimmel April: Merkur zeigt sich von seiner besten Seite

Jeden Abend wird sich der kleine Planet zeigen, der der Sonne am nächsten ist. Ab dem 15. April soll dem Bayerischen Rundfunk der Merkur 30 Minuten nach Sonnenuntergang tief im Westen erscheinen. Als winziges Pünktchen ist er dann mithilfe eines Fernglases sichtbar. Vom 20. bis zum 25. April kann er auch mit bloßem Auge entdeckt werden. Danach nimmt die Helligkeit des Merkurs schneller ab, wobei er noch Anfang Mai am wolkenfreien Horizont gesehen werden kann. Zuletzt zeigte sich der kleinste Planet in unserem Sonnensystem in den Abendstunden zur Jahreswende.

Planetenschau im April: Venus, Mars, Saturn und Jupiter gesellen sich zum Merkur

Für Weltall-Fans hält das Universum noch weitere Überraschungen bereit, denn der scheue Merkur tritt nicht alleine am Himmel ins Sichtfeld der Menschen. Im April steht ein großes Planetentreffen an: Venus, Mars und Saturn machen sich am Sternenhimmel breit. Hinzu kommt auch noch Jupiter, der mit dem Merkur die Runde vervollständigt. Der beste Zeitpunkt, um Planeten zu beobachten, sei der frühe Morgen, so der BR. Dann erstrahlt die Venus im hellen Licht, während der Mars sich blass im Hintergrund wohlfühlt. Der Saturn nimmt an Helligkeit zu und wird Ende April vom Jupiter am morgendlichen Osthimmel begleitet. Die vier Planeten sind abends etwas scheu und zeigen sich deutlich schlechter als noch am Morgen. Kompensiert wird dies durch das Sichtbarwerden des Merkurs Mitte April. Allerdings ist es bei der Vorhersage der Planetenschau wie bei der Wettervorhersage: Nicht alles lässt sich ganz exakt vorhersagen.

Die Illustration der Internationalen Astronomischen Union (IAU) zeigt neu definierte Planeten und Zwergplaneten des Sonnensystems. Foto: IAU/Martin Kommesser/dpa © IAU Martin Kommesser

Wer nicht mehr auf Mitte April warten will, bekommt schon vorher die Möglichkeit, Planeten am Himmel zu sehen. Denn die ersten „Sterne“, die bei Anbruch der Dunkelheit über den Menschen funkeln, sind oft Planeten. Sie haben eine höhere Strahlkraft als Sterne, da sie eine geringere Entfernung zur Erde aufweisen. Und auch das ein oder andere Sternbild durchkreuzen die Planeten, denn sie bewegen sich unterschiedlich schnell durch das Sonnensystem und stehen jeden Abend ein wenig anders.