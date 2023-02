14-Jährige in Polen von Onkel vergewaltigt – Ärzte verweigern Abtreibung

Von: Anna Lorenz

Eine 14-Jährige wurde in Polen von ihrem Onkel sexuell missbraucht. Der Anspruch auf Abtreibung wurde von mehreren Ärzten verweigert.

Warschau – Es ist entsetzlich, was sich in Polen ereignete: Eine 14-Jährige, die eine geistige Behinderung aufweist, wurde von ihrem Onkel vergewaltigt. Der Täter schwängerte dabei das Mädchen, welches, so teilt die Frauenrechtsorganisation Federa mit, allerdings selbst nicht verstand, dass es nun einen Fötus in sich hatte. Erst durch die Tante, die die Straftat entdeckte, kam das Unrecht ans Tageslicht.

Daraufhin bemühte sich die Frau, stellvertretend für das Opfer, um eine Abtreibung. Hierbei wurde das Ersuchen allerdings mehrfach abgelehnt. Die betreffenden Ärzte beriefen sich auf religiöse Überzeugungen, die in Widerspruch zu dem gewünschten Eingriff stünden. Durch die Hilfe von Federa fand sich in Warschau schließlich eine Klinik, die die Abtreibung durchführte.

Polens Abtreibungsrecht: Harte Strafandrohungen lassen Ärzte bei Eingriff verzagen

Der Fall ist Beispiel der heiklen Situation, die in Polen hinsichtlich des Themas Abtreibung herrscht. 2021 verschärfte der Gesetzgeber die Regelungen, das nationale Verfassungsgericht stellte bereits 2020 fest, dass auch stark geschädigte Embryonen nicht mehr abgetrieben werden durften. Insofern sind Abtreibungen in Polen nur erlaubt, wenn die Schwangerschaft aus einer Straftat resultiert oder aber die Gesundheit der Mutter gefährdet.

Allerdings gilt, wie der beschriebene Fall zeigt, auch in diesen Situationen die sogenannte Gewissens-Klausel nach Artikel 39 des Arzt- und Zahnarztberufsgesetzes. Demnach sind Ärzte nicht verpflichtet, mit ihrem Gewissen unvereinbare Gesundheitsdienste erbringen zu müssen. Mediziner fürchten nicht nur arbeits-, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen, denn eine nicht rechtmäßige Abtreibung wird mit bis zu acht Jahren Haft bestraft. Da die Ärzte die Verantwortung für die Feststellung eines der Ausnahmetatbestände tragen, scheuen daher viele vor der Durchführung des Eingriffs zurück.

Polen: Politik „entsetzt“ über Auswirkungen des Abtreibungsrechts – „Barbarisch und unmenschlich“

Der aktuelle Fall bewirkte nun allerdings ein allgemeiner Aufschrei in Polens Politik. So gab es mehrere, entrüstete Stimmen aus den Kreisen der Oppositionsvertreter. Die „barbarische und unmenschliche“ Gewissensklausel gehöre Katarzyna Kotula von der Partei Wiosna zufolge abgeschafft, Barbara Nowacka von der Bürgerkoalition kündigte einen entsprechenden Entwurf an. Doch auch die Regierung, die bislang eine strikte Linie hinsichtlich des Abtreibungsrechts verfolgte, reagierte auf den publik gewordenen Fall. So kündigte der Gesundheitsminister Polens, Adam Niedzielski, am Montag (30. Januar) entsprechende Schritte an: „Wir sind entsetzt über diesen Fall und unsere Reaktion darauf ist eindeutig“.