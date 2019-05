Schreckliche Szenen: Hund klebt völlig hilflos in frischem Teer fest

Ein Hund kämpft ums nackte Überleben. Der Vierbeiner kann sich aus eigener Kraft nicht mehr retten. Ein schreckliches Drama.

Suwałki - Diese Geschichte geht unter die Haut! Im polnischen Suwałki legt sich ein Hund nichtsahnend in frischen Teer. Vermutlich genießt der Vierbeiner sogar noch das wärmende Bad im schwarzen Glibber. Dabei ist die Gefahr von Beginn an präsent. Während der Hund die erfüllende Wärme auskostet, spitzt sich die Lage immer weiter zu. Sekündlich bahnt sich der Teer unaufhaltsam den Weg in das Fell des Tieres.

Als der Hund das über ihn einbrechende Dilemma erfasst, ist es bereits zu spät. Der Rüde hängt fest. Eine Rettung auf eigene Pfote ist längst unmöglich. Zum Glück für den Wauwau entdecken Passanten ihn, woraufhin sie die Feuerwehr und Helfer der Tierschutzorganisation "Fundacja Zwierzęta Niczyje" alarmieren.

Mehrstündige Hunde-Rettung in Polen - doch eine bittere Nachricht bleibt

Das polnische Nachrichtenportal Polsat News berichtet, dass der Hund in der Folge rund eine Stunde lang mithilfe von Speiseöl und einer Schere aus dem Teer geschnitten wird. Anschließend wird das Tier sofort in eine Tierklinik gebracht und dort für weitere sechs Stunden behandelt.

Somit endet das Drama zwar mit Happy End, doch eine traurige Nachricht bleibt. Denn der Vierbeiner hat offenbar kein Zuhause, da sich bisher noch niemand nach ihm erkundigt hat.

