Erste Polio-Infektion in den USA nach fast 10 Jahren

Von: Victoria Krumbeck

Poliovirus (Symbolbild) © ktsdesign/IMAGO

New York meldet eine Poliovirus-Infektion. Das Virus gilt als ausgerottet und trat in den USA 2013 das Letzte auf.

New York – Erstmals seit einem Jahrzehnt meldete der Bundesstaat New York eine Polivirus-Infektion in den USA. Ein nicht geimpfter Bewohner solle sich mit dem Virus angesteckt haben. In vielen Teilen der Welt gilt Polio als ausgerottet. Bekannt ist Polio auch unter der Bezeichnung Kinderlähmung. In Deutschland wurde seit 1992 keine Polio-Infektion mehr gemeldet.

Polio-Infektion in den USA gemeldet - New York betroffen

Im Bundesstaat New York wurde eine Polio-Infektion nachgewiesen. Dies ist die erste Polio-Infektion in den USA nach einem Jahrzehnt. Die örtliche Gesundheitsbehörde im Bezirk Rockaway an der Grenze zum Bundesstaat New Jersey teilte am Donnerstag mit, dass ein nicht geimpfter Bewohner aus New York erkrankt sei.

Seit 1979 gilt Polio in den USA als ausgerottet. Der Impfstoff wurde 1955 eingeführten. Das nationale Impfprogramm reduzierte die Polio-Fälle in den späten 1950er und frühen 1960er deutlich, informiert Rockland Country auf ihrer Website. Der letzte bekannte Fall einer nachgewiesenen Infektion sei 2013 aufgetreten.

Polio ist auch als Kinderlähmung bekannt. Das Virus ist sehr ansteckend und kann im schlimmsten Fall zu Lähmungen und zum Tot führen. Personen, die nicht erkranken, können den Virus dennoch verbreiten. Bei Infizierten können grippeähnliche Symptome auftreten wie Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit und Muskelschmerzen. Nach Angaben des New Yorker Gesundheitsamtes solle sich die infizierte Person möglicherweise an einem Ort außerhalb der USA angesteckt haben. Erst letzten Monat meldete London, den Poliovirus im Abwasser gefunden zu haben.

Poliovirus: Schutz nur mit Impfung

Vor allem bei Kleinkindern kann das Virus dauerhafte Lähmungen hervorrufen, daher ist das Virus sehr gefährlich. Die Verbreitung des hoch ansteckenden Virus findet oft über verunreinigtes Wasser statt. Eine Heilung für Polio gibt es bisher nicht. Bezwungen wurde das Virus mit flächendeckenden Impfungen. In Deutschland können Kinder schon im Alter von zwei Monaten geimpft werden.

Das New Yorker Gesundheitsamt informiert, dass geimpfte Personen ein geringes Risiko haben, sich anzustecken. Das Amt rät allen ungeimpften Personen, sich so bald wie möglich impfen zu lassen. New York bietet seinen Bürgern nun weitere Impfungen an, um mögliche Impflücken zu schließen. In Europa verbreiteten sich derweilen die Affenpocken weiter. (vk mit dpa)