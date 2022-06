Polio nach fast 40 Jahren zurück – Britische Gesundheitsbehörde schlägt nach Virus-Fund Alarm

Nachweis in Abwasser

Von Momir Takac schließen

In Großbritannien wurde 1984 der letzte Fall von Polio dokumentiert. Das Königreich gilt seit 2003 als poliofrei. Doch jetzt schlagen die Behörden Alarm.

London - Am 21. Juni 2022, war es genau 20 Jahre her, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO Europa für polio-frei erklärte. Der letzte gesicherte Polio-Fall in einem europäischen Land ist im Jahr 1998 in der Türkei dokumentiert.

Noch etwas länger poliofrei ist Großbritannien. Der letzte Fall von Kinderlähmung wurde 1984 entdeckt. Doch nach fast 40 Jahren ist das Virus zurück. Das Vereinigte Königreich läuft sogar Gefahr, seinen poliofrei-Status bei der WHO einzubüßen. Erst seit Kurzem häufen sich in Großbritannien Fälle der seltenen Virusinfektion Affenpocken.

Polio: Virus-Funde im Abwasser Londons deuten auf Verbreitung hin

Die Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) hat einen landesweiten Vorfall ausgerufen, nachdem Polioviren im Abwasser Nord-Londons entdeckt worden waren. Bei routinemäßiger Überwachung der Beckton-Kläranlage in Newham seien im Februar Abfälle positiv auf das aus dem Impfstoff stammende Poliovirus getestet worden, teilte die UK Health Security Agency laut The Guardian mit. Weitere positive Proben seien seitdem aufgetaucht. Die Beamten gehen davon aus, dass sich das Virus in begrenztem Rahmen verbreitet hat.

Dass in Abwässern Polioviren-Stämme nachgewiesen werden, kommt immer mal wieder vor. Doch die Funde seit Februar lösten bei den Behörden deshalb Alarm aus, weil sie miteinander verwandt waren und Mutationen darauf hindeuten, dass sich das Virus durch Übertragung weiterentwickelt.

Polio: Behörden in Großbritannien rufen zu Impfungen auf

Zwar wurde bislang noch kein neuer Fall von Kinderlähmung gemeldet und das Risiko für die breite Bevölkerung als gering eingestuft, doch riefen Behörden Menschen dazu auf, den Impfstatus zu überprüfen. „In seltenen Fällen kann es bei Menschen, die nicht vollständig geimpft sind, zu Lähmungen führen. Wenn Sie oder Ihr Kind also nicht auf dem neuesten Stand Ihrer Polio-Impfungen sind, ist es wichtig, dass Sie sich an Ihren Hausarzt wenden, um dies nachzuholen“, sagte Dr. Vanessa Saliba, beratende Epidemiologin bei der UKHSA.

Die Behörde will nun Proben aus Gebieten nehmen, die ihr Abwasser in die Beckton-Kläranlage leiten. Dadurch soll herausgefunden werden, wo sich das Poliovirus verbreitet. Wissenschaftlern zufolge wäre die Ausrottung von Covid-19 einfacher als die Ausrottung von Polio. (mt)