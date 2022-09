Polio auf dem Vormarsch: Erreger in New Yorker Abwasser - Was über das Virus bekannt ist

Von: Victoria Krumbeck

Polio galt in New York lange Zeit als ausgerottet. Es gilt der Katastrophenfall, da vermehrt Viren im Abwasser gefunden wurden.

New York/München - Polio, auch bekannt als Kinderlähmung, galt in den USA lange als ausgerottet. Doch im Juli meldete der US-Bundesstaat New York eine neue Infektion. Jetzt wurden in mehreren Countys Polioviren im Abwasser gefunden. Die Gouverneurin Kathy Hochul rief deshalb am Freitag (9. September) den Katastrophenfall für den Bundesstaat aus. Den Bewohnern wird empfohlen, ihren Impfstatus zu prüfen und sich gegebenenfalls impfen zu lassen. Die Erkrankung kann Lähmungen auslösen und zum Tod führen - besonders Kleinkinder können dauerhafte Lähmungen davontragen.

New York ruft Katastrophenfall wegen Polio-Ausbruch aus

Nach neun Jahren wurde im Juli im County Rockland, der knapp 50 Kilometer nördlich von Manhattan liegt, der erste Polio-Fall gemeldet. Bei einer 33-jährigen Person aus Pomona wurde das Virus nachgewiesen. Die Person war als Kind nicht gegen Polio geimpft worden.

Die Impfquote bei zweijährigen Kindern in den USA liegt nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC bei 92 Prozent. Im Bundesstaat New York liegt diese jedoch deutlich darunter. Nur 79 Prozent der zweijährigen Kinder sind geimpft; in Rockland sind es gerade einmal 60 Prozent.

Die New Yorker Gesundheitsbehörde rief alle Menschen, die noch nicht geimpft sind, auf, dies schnellstmöglich nachzuholen. New Yorks Gesundheitsbeauftrage Mary Bassett appellierte zudem in einer Mitteilung an Eltern, vor allem die Kinder schnell zu impfen: „Wenn Ihr Kind nicht geimpft ist oder der Impfstatus nicht auf Stand ist, dann ist das Risiko einer lähmenden Erkrankung real.“

Polio-Infektionen: Ansteckungsgefahr durch kontaminiertes Abwasser

Mitte August wurden in New York dann Polioviren im Abwasser gefunden. Seitdem zeigen Abwasseruntersuchungen in den Countys Rockland, Orange, Sullivan, New York City und zuletzt in Nassau County Spuren von Polioviren. Der Katastrophenfall wurde am Freitag (9. September) ausgerufen. Durch das kontaminierte Abwasser können sich andere Menschen anstecken.

Weitere Infektionen mit Polio wurden von offiziellen Behörden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Ergebnisse der Abwasseruntersuchung sind dennoch besorgniserregend. Mit dem Katastrophenfall wurde als Sofortmaßnahme zum Beispiel das Netzwerk der Anbieter ausgeweitet, die eine Polio-Impfung verabreichen dürfen - auf Noteinsatzkräfte, Hebammen und Pharmazeuten.

Untersuchungen zeigen: Polioviren im New Yorker Abwasser gefunden

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) informiert, handelt es sich bei dem Poliovirus um eine Schmierinfektion. In den meisten Fällen wird es über den Stuhl ausgeschieden und kann über Berührungen weitergegeben werden. Wenn sich jemand nach dem Toilettengang die Hände nicht gewaschen oder nicht gründlich genug gewaschen hat, können mögliche Viren von den Händen verteilt werden. Verbreitet wird das hoch ansteckende Virus oft über verunreinigtes Wasser. Auch eine Tröpfcheninfektion ist möglich. Hierbei gelangen die Viren beim Husten oder Niesen in die Luft und können von anderen Menschen eingeatmet werden. Auch ohne Symptome sind die Infizierten ansteckend.

Die Mehrheit der Infektionen - etwa 90 Prozent - verlaufen mit leichten oder mit nur schwachen Symptomen. Betroffene können an Durchfall, Erbrechen und Fieber leiden. In schweren Fällen kann jedoch auch das Nervensystem betroffen sein. Es kann zu einer Hirnhautentzündung oder Lähmung kommen. Die Inkubationszeit beträgt in der Regel etwa sieben bis zehn Tage, kann aber in Ausnahmefällen bis zu 35 Tagen dauern. Eine Heilung für Polio gibt es bisher nicht, bezwungen wurde das Virus mit flächendeckenden Impfungen.

Poliovirus in New York und London - Kinderlähmung gilt als fast ausgerottet

Die Polio-Wildviren (WPV) Typ 2 wurden 2015 als ausgerottet erklärt - WPV Typ 3 folgte 2019. Somit zirkuliert nur noch der WPV Typ 1. Fünf von sechs WHO-Regionen gelten als Polio-frei. Der Nahe Osten ist die letzte Region, die diesen Status noch nicht erreicht hat. Dennoch kommt es hin und wieder zu vereinzelten Ausbrüchen, wie der Fall im Bundesstaat New York zeigt. Auch in London zeigten Abwasseruntersuchungen Spuren von Polioviren. (vk mit Material von dpa und afp)