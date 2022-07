Politiker-Vorschlag: „Hitzewellen sollten Namen von klimaschädigenden Konzernen tragen“

Von: Bettina Menzel

Teilen

Künftige Hitzewellen sollen Namen von klimaschädigenden Konzernen tragen, findet der Linke-Vorsitzende Martin Schirdewahn. © picture alliance/dpa | Jens Büttner

Der Linke-Politiker Schirdewan will künftige Hitzewellen nach klimaschädigenden Konzernen benennen - und so die Verantwortlichen für die Klimakrise ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Straßburg - Donnerstag war der sogenannte Erdüberlastungstag. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Menschheit alle Ressourcen eines Jahres verbraucht hat, die der Planet in diesem Zeitraum auf natürlichem Wege ersetzen könnte. Anlässlich dieses denkwürdigen Datums äußerte der Linke-Vorsitzende Martin Schirdewan eine Idee, um Missstände im Kampf gegen den Klimawandel ins Bewusstsein zu rufen. Hitzewellen sollen seiner Ansicht nach künftig die Namen von klimaschädigenden Konzernen tragen.

Hoch- und Tiefdruckgebiete in Deutschland haben Namen - Hitzewellen noch nicht

Wer in Deutschland den Wetterbericht verfolgt, ist daran gewöhnt, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete Namen tragen. Das ist kein Naturgesetz, sondern eine Idee, um anschaulicher über Wettereignisse berichten zu können. In Deutschland ist für die Namensvergabe der Verein Berliner Wetterkarte e.V. in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin verantwortlich. Anfangs trugen Tiefdruckgebiete immer Frauennamen und Hochdruckgebiete mit Männernamen brachten das schöne Wetter. Seit 1998 wechselt sich das ab: In geraden Jahren tragen die Hochdruckgebiete männliche und die Tiefdruckgebiete weibliche Namen. In ungeraden Jahren ist es umgekehrt.

Auch Stürme tragen offizielle Bezeichnungen, Hitzewellen hingegen noch nicht. Meist ist lediglich vom entsprechenden Jahr die Rede, etwa der Hitzewelle in Europa 2003. Experten sagen allerdings für die Zukunft immer mehr drastische Klimaereignisse voraus. Bald könnte es zur praktischen Unterscheidung nötig werden, auch Hitzewellen zu benennen. Der Linke-Vorsitzende Martin Schirdewahn hat dafür eine kreative Idee: Die nächsten Hitzewellen solle man nach den Konzernen benennen, die die größten Klimaschäden verursachen, schlägt Schirdewan vor.

Schirdewan schlägt vor, Hitzewellen nach klimaschädigenden Konzernen zu benennen

Martin Schirdewan beim Pressebriefing der Fraktion Die Linke im Juni im Europäischen Parlament. Am Donnerstag machte er einen kreativen Vorschlag zur künftigen Benennung von Hitzewellen (Archivbild). © IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ Future Image

Hitzewellen sollen künftig die Namen von Konzernen mit schlechter Klimabilanz haben, findet Schirdewan. „Viel zu oft wird der Eindruck erweckt, als wäre Klimaschutz eine persönliche moralische Frage“, sagte er am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. „Der Fokus auf individuellem Konsum lenkt von den entscheidenden industriepolitischen Fragen ab. Ich halte es daher für eine gute Idee, die nächsten Hitzewellen nach den Konzernen zu benennen, die die größten Klimaschäden verursachen.“

Diese Firmen trügen nicht nur „einen großen Teil“ zur Klimazerstörung bei, „sondern verhindern mit ihrer Lobby auch regelmäßig nötige politische Veränderungen, etwa schärfere Abgasnormen oder eine schnelle Energiewende“, begründete Schirdewan seinen Vorschlag. „Waldbrände, Dürre, tausende medizinische Notfälle: Die jüngsten Hitzewellen haben deutlich gemacht, wie zerstörerisch sich die Klimakrise auch bei uns auswirkt. Wir sollten das öffentliche Bewusstsein stärken, dass es dafür Verantwortliche gibt.“

Wie der Mensch die Umwelt verschmutzt Fotostrecke ansehen

Die fraglichen Konzerne „profitieren massiv von der Zerstörung des Klimas“, beklagte Schirdewan. Es sei „nur gerecht“, regelmäßig daran zu erinnern, dass solche Unternehmen „mit klimaschädlichen Geschäften viel Geld verdienen“ und ihre Geschäftspolitik dringend ändern müssten.

Warum Schirdewans Vorschlag klimaschädliche Konzerne mit den eigenen Waffen schlagen könnte

Die Benennung der Hitzewellen nach klimaschädlichen Konzernen könnte auch im öffentlichen Bewusstsein die Verantwortung für die Klimakrise an die Hauptverursacher zurückgeben. Der Ölkonzern BP etwa würde damit mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Denn das Konzept des individuellen CO₂-Fußabdrucks wurde ursprünglich von BP in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Ogilvy & Mather entwickelt. Das sollte die Verantwortung für die Umweltverschmutzung im öffentlichen Bewusstsein von den Konzernen zu den Bürgern verlagern. Doch manche durchschauten den Versuch, wie dieser Twitter-Post zeigt, der auf die von BP verursachte Ölpest im Golf von Mexiko anspielt.

Zwar kann tatsächlich jeder einzelne etwas zum Klimaschutz beitragen, doch in erster Linie ist die Klimakrise eine politische Aufgabe. Da sind sich auch Wissenschaftler einig. „Die Hauptverantwortung für den Strukturwandel liegt auf jeden Fall auf Seiten der Politik und der Produzentinnen und Produzenten“, sagte dazu etwa die Transformationsforscherin und Professorin Maja Göpel in der Sendung Maithink X im ZDF. „Wir Konsumentinnen und Konsumenten [...] wählen wie im Restaurant nur aus einem Menü aus und können damit [...] Trends setzen. Aber wir sind nicht diejenigen, die bestimmen können, was in dem Menü drin ist.“ (bme/AFP).