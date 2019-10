Jemand steckt einen Brief an den Streifenwagen - jetzt soll er auf der Wache erscheinen

Ein kleiner Junge hat der Polizei in Manchester eine Nachricht hinterlassen. Die Reaktion der Beamten überrascht - und gipfelt in einem Präsidiumsbesuch.

Manchester - Die meisten Kinder schreiben Briefe am ehesten an den Weihnachtsmann - nicht so Adam. Der Junge aus Manchester schrieb einen ganz besonderen Brief an seine persönlichen Helden: die Polizisten im britischen Manchester.

Nachricht an die Polizei in Manchester: „Danke, dass ihr Leben rettet“

Es handelt sich um eine Dankesnachricht: „An die Polizei“, schreibt Adam. „Danke, dass ihr Leben rettet und für Sicherheit sorgt. Ich mag die Polizei sehr gern, denn sie ist lieb und winkt immer zurück, wenn ich ihr zuwinke.“

Zudem hat der kleine Junge seine rührende Botschaft mit einer Filzstift-Zeichnung versehen. Sie zeigt einen Polizisten mit voller Ausstattung - sogar inklusive Taser.

Manchester: Polizei lädt kleinen Jungen ein

Die Polizisten zeigen sich begeistert - und beschließen, dem Jungen einen Traum zu erfüllen. Über Facebook teilen sie den Dankesbrief in der Hoffnung, Adam ausfindig zu machen. Dazu schreibt Inspektor Jon Middleton: „Lieber Adam, wenn du das liest, hoffe ich, dass es dir jemand zeigt, denn du bist wahrscheinlich noch zu jung für Facebook oder Twitter. Ich wollte mich nur im Namen des City Centre Policing Teams und alle anderen Kollegen für deine liebevolle Karte und die netten Worte bedanken. Eine großartige Erinnerung an uns, warum wir das tun, was wir tun. Besonders gut gefällt mir deine Zeichnung.“

Der Inspektor geht aber noch weiter: Er bietet Adam an, die Polizisten auf der Wache zu besuchen. Nur den Taser dürfte er dort nicht ausprobieren, fügt er scherzhaft hinzu.

Bleibt zu hoffen, dass die Nachricht den kleinen Adam erreicht.

cw