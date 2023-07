Gruselmord in Thailand: Spur führt ins Rockermilieu

Von: Johannes Welte

Olaf B. wird im Rockerclub der Outlaws in Bangkok verhaftet. © Facebook / Drama-addict

Bei dem Mord an einem Münchner Geschäftsmann führt die Spur ins Rocker-Milieu. Seine Leiche wurde zerstückelt in einer Kühltruhe entdeckt.

München/Pattaya - Nach dem Mord an dem Münchner Geschäftsmann Hans Peter M ermitteln die Behörden, wer an dem Komplott beteiligt war. Als Tatverdächtige wurden die Deutschen Petra G. (54) und Olaf B. (52) verhaftet. Letzterer bestreitet laut Pattaya News alle Vorwürfe, er werde ohne Anwalt seiner Wahl nichts sagen.

Verdächtige, versuchte sich das Leben zu nehmen

Auch die Mieterin des Hauses, in der die Kühltruhe entdeckt wurde, ist unter Verdacht: Die aus Siegen (NRW) stammende Nicole F. (52) flüchtete vor der Polizei in ein Restaurant und versteckte sich dort. Sie versuchte, sich in den Arm zu schneiden und kam in eine Klinik. Sie sei von Olaf B. mit dem Tod bedroht worden, falls die die Kühltruhe öffne, sagte sie der Polizei.

Nicole F. hatte das Haus gemietet, in dem die Kühltruhe stand © Facebook

Brisant: Sowohl Nicole F. als auch Olaf B. sind Anhänger des Rockerclubs Outlaws, der Filialen in Thailand hat. Auch der verdächtige Pakistaner Sahruk U. (27) wurde verhaftet.

Fahnder gehen von Folter und Erpressung aus

Der Gruselmord soll im Zusammenhang mit einer Erpressung stehen. Er sei von der Gang über einen Monat lang geplant und gut vorbereitet worden, so der Vize-Chef der Nationalpolizei, Surachate Hakparn, zur Zeitung Khaosod. Die Fahnder gehen auch davon aus, dass Hans Peter M. vor seinem Tod gefoltert wurde. Umgerechnet 78.230 Euro seien vom Konto des Toten auf zehn Konten überwiesen worden. Das spreche für mehrere Tatbeteiligte.

Das Mordopfer Hans Peter Mack und die Tatverdächtige Petra G. © Facebook/Twitter

Laut dem Portal The Nation wurde auch ein weiterer Deutscher namens Enrico verhaftet, weil er ein Konto geführt haben soll, auf das das Geld vom Opfer landen sollte. Surachate bezeichnte Olaf B. laut außerdem The Thaiger sich als „mächtige Mafia-Figur“ in der Provinz Chon Buri und insbesondere in Pattaya. Er schüchterte Ausländer ein, die in Thailand Geschäfte führten, und verlangte Schutzgeld. Zuletzt hatte auch ein ehemaliger Geschädigter

Polizeivize kündigt harten Kampf gegen deutsche Mafia in Thailand an

Surachate kündigte an, entschlossen gegen die deutsche Mafia in Thailand vorzugehen: „Einwanderungsbeamte müssen alle diese kriminellen Banden in Pattaya und Nong Prue ausrotten, einem Ort, an dem sich Touristen aufhalten, wenn sie aus Pattaya zurückkehren. Polizeikommandanten in beiden Gebieten müssen entschlossen sein; „Lassen Sie nicht zu, dass Chinesen oder Deutsche Bürger entführen.“