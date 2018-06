Polizisten stoppen diesen VW Golf GTI - und können nicht glauben, was sie unter dem Wagen sehen

Die Polizei zog einen VW Golf GTI aus dem Verkehr. Was die Beamten unter dem Wagen sahen, konnten sie kaum glauben.

Frankfurt - In einem hessischen Tuning-Forum bei Facebook wird gerade ein Fall aus Lüdenscheid heiß diskutiert: Dort wurde ein VW Golf GTI am Freitag (15.06.2018) aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten machten sogar Fotos, weil der Fall so spektakulär ist. Extratipp.com* berichtet darüber.

VW-Golf-GTI-Fahrer auf B229 in Lüdenscheid mit Smartphone am Steuer erwischt

Gegen Mittag fuhr der Fahrer des betroffenen VW auf der B229 in Lüdenscheid. Der Mann wusste nicht, dass die Polizei an diesem Tag die Bundesstraße kontrollierte. Besonders scharf waren die Ordnungshüter auf Fahrer mit Handy in der Hand. Tatsächlich war auch der GTI-Fahrer mit seinem Smartphone beschäftigt, als ihn die Polizisten dabei ertappten.

Den Beamten fiel schnell auf, dass der VW Golf aus Unna einige "Tuningmaßnahmen" hinter hinter sich hatte.Beim Blick unter den Wagen konnten es die Polizisten dann kaum fassen: nicht einmal eine Zitrone würde noch unter den GTI passen - das ist gefährlich! In der Polizeimitteilung heißt es: "Der VW war massiv tiefergelegt." Die sog. "Bodenfreiheit" betrug stellenweise weniger als vier Zentimeter.

+ In der Polizeimitteilung heißt es: "Der VW war massiv tiefergelegt." Weniger als vier Zentimeter betrug der Abstand zum Boden. © Polizei Wurden diese Umbauten nach den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt? Natürlich nicht. Neben dem unzulässigen tieferlegen entsprach auch die verbaute Rad-Reifen-Kombination nicht den Vorschriften. Bereits am Anhalteort der Polizei "zeigten sich Schleifspuren im Unterbodenbereich und im Radhaus", wie es in der offiziellen Pressemitteilung steht.

VW-Golf-GTI-Fahrer auf B229 in Lüdenscheid angehalten: Das sind die Konsequenzen

Auch die Geräusche, die der Wagen von sich gab, zogen eine weitere Überprüfung nach sich. Der GTI wurde sogar bei einer technischen Prüfstelle vorgeführt. Die Prüfer konnten alle nur den Kopf schütteln. Sie stellten fest, dass sich die unzulässig verbauten Federn wegen der fehlenden Vorspannung mühelos mit bloßer Handkraft entnehmen ließen.

+ Die Prüfer fest, dass sich die unzulässig verbauten Federn wegen der fehlenden Vorspannung mühelos mit bloßer Handkraft entnehmen ließen. © Polizei

Dieser Mangel sowie die zahlreichen Kratz- und Aufsetzspuren, die unzulässige Klappenauspuffanlage und die daraus resultierenden Geräuschemissionen führte dann im Ergebnis zur Feststellung: "Verkehrsunsicher!". Pech für den GTI-Fahrer aus Unna: Die Kennzeichen wurden noch an Ort und Stelle sichergestellt.

Wie tief der Wagen lag zeigte sich beim Verlassen der Prüfstelle. Am Ende der Hebebühne fuhr sich der VW Golf sogar fest. Teile des Unterbodens rissen ab.

Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von ca. 350 Euro. Gegen den Fahrzeughalter (der Vater des Mannes) wird ebenfalls Anzeige erstattet.

Matthias Kernstock

