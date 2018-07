Feld in Flammen - Polizei nimmt 16-Jährigen mit Fackel fest

Aufmerksame Augenzeugen beobachteten einen Teenager, der mit einer Art Fackel an einem Feld entlang lief. Als kurz darauf ein Feld in Flammen stand, alarmierten sie die Polizei.

Dinslaken - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat an einem Feld in Dinslaken einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Wie die Beamten in Wesel am Montagabend mitteilten, war der 16-Jährige "mit einem brennendem Gegenstand, ähnlich einer Fackel", unterwegs und wurde von Zeugen beobachtet. Diese informierten die Polizei, als sie kurz darauf Flammen sahen.

Höhe des Brandschaden noch unbekannt

Das Feuer vernichtete einen Acker und Teile einer Baumschule auf einer Fläche von rund zwei Hektar. Die Schadenshöhe war unklar. Bei den Löscharbeiten trugen vier Feuerwehrleute leichte Verletzungen davon. Die Kriminalpolizei ermittelt.

AFP