Tumultartige Szenen: Klima-Kleber sorgen für Stau am Gotthardtunnel

Von: Victoria Krumbeck

Die Straßen sind am Osterwochenende besonders voll. Vor dem Gotthardtunnel kleben sich Klimaaktivisten auf die Autobahn. Manchen Autofahrer platzt der Kragen.

München – Zu Ostern ist auf den Straßen so einiges los. Mitten im Osterstau haben sich Klimaaktivisten der Gruppe „Renovate Switzerland“ am Karfreitag vor dem Nordportal des Gotthard-Straßentunnels in der Schweiz festgeklebt. Der Gotthardtunnel musste am Vormittag des Karfreitags vorübergehend gesperrt werden. Zwischen den Aktivisten und den Autofahrern kam es zu Handgemenge. Auf Twitter teilte die Klimagruppe Aufnahmen davon.

Tumultartige Szenen: Klima-Kleber sorgen für Stau am Gotthardtunnel:

Die Strecke auf der A2 in der Schweiz war schon in den frühen Morgenstunden voll befahren, sodass der Touring Club Schweiz (TCS) bereits um 6 Uhr etwa 10 Kilometer Stau und fast zwei Stunden Zeitverlust vor dem Gotthardtunnel meldete. Wenige Stunden später bildete sich bereits ein 15 Kilometer langer Stau, wie blick.ch berichtete. Am Vormittag blockierten dann sechs Aktivisten im Alter von 19 bis 60 Jahren die Fahrbahn, wie die „Renovate Switzerland“ auf Twitter schrieb. Die Anhänger der Gruppe klebten sich in der Nähe des Gotthardtunnels auf die Straße.

Die Autofahrer, die durch den langen Stau vermutlich eh schon dünne Nerven hatten, schritten ein. In einem Video, das „Renovate Switzerland“ auf Twitter teilte, sieht man eine Frau, die den klebenden Aktivisten die Banner aus der Hand reißt. Die Banner wurden von den Aktivisten gehalten. Im Hintergrund hupen Autos. Auf einem Foto, dass die Gruppe ebenfalls auf Twitter teilte, sieht man einen Mann, der mit seinem Fuß auf die Banner der Aktivisten tritt. Die Polizei bestätigte die Auseinandersetzungen zwischen den Klimaaktivisten und den Autofahrern, wie die dpa berichtete.

Klimaaktivisten kleben sich vor den Gotthard-Straßentunnel — Stau wächst auf 19 Kilometer an

Die Polizei war schnell vor Ort und löste die Aktivisten laut der Klimagruppe „mit Sorgfalt und Geduld“ von der Straße. Sie wurden festgenommen, was auch die Kantonspolizei Uri auf Anfrage von blick.ch bestätigte. „Wir haben sechs Personen vorläufig festgenommen. Sie werden auf den Polizeiposten gebracht, dort befragt und zur Anzeige gebracht. Danach erfolgt ein Rapport an die Staatsanwaltschaft“, teilte ein Sprecher mit.

Bezeichnung Gotthard-Straßentunnel (Gotthardtunnel) Lage Südschweiz, Verbindet Kanton Uri mit Kanton Tessin Baubeginn 5. Mai 1970 Eröffnung 5. September 1980

Seit 10.40 Uhr ist der Gotthardtunnel wieder freigegeben, wie der TCS informierte. Wie ein Polizeisprecher der blick.ch weiter erklärte, hatte die Protestaktion der Aktivisten auch Auswirkungen auf den Stau. Um 12.30 Uhr meldete der TCS 19 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Straßentunnel. Reisende brauchen besonders viel Geduld, denn der TCS geht von einem Zeitverlust von mehr als drei Stunden aus. Normalerweise ist der Tunnel innerhalb von etwa 20 Minuten passiert. (vk)