Polizei stoppt Transporter mit 100 Kilogramm Gammelfleisch

Faulendes Fleisch: Polizei entdeckt in Kleinbus 100 Kilogramm Ekelfleisch.

Ekel-Alarm

Bei einer Kontrolle haben Polizeibeamte in einem ekelhaften Fund in einem Kleinbus gemacht. Frische Wurst und Fleisch hatte der Fahrer jedenfalls nicht mehr an Bord, dafür Maden.