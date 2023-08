Wende nach Foltervorwürfen in Forbach: Deutscher kommt frei – „keine Grundlage“ für Strafverfolgung

Von: Moritz Bletzinger

Eine Deutsche (53) wurde im französischen Forbach verängstigt in einer Wohnung gefunden. Die Frau wirft ihrem Mann Entführung vor. Erste Ermittlungen geben jedoch ein anderes Bild.

Update vom 8. August, 18.38 Uhr: Im Fall des Ehemannes, der seine Ehefrau laut deren Aussage gegen ihren Willen festgehalten und sie missbraucht haben soll, gibt es eine neue Wendung. Wie die dpa berichtet, konnten bei der Untersuchung durch die Behörden bisher keine stichhaltigen Beweise gefunden werden, dass die Frau eingesperrt worden war. Auch wurden bei der Untersuchung im Krankenhaus bei ihr weder Wunden noch Blutergüsse oder Brücke festgestellt.

„Alle Feststellungen, die während der Untersuchung, besonders vor Ort, getroffen werden konnten, können ihre Aussagen bisher nicht untermauern, während sie die Erklärungen ihres Mannes vollständig bestätigen“, erklärt Olivier Glady, Staatsanwalt von Saargemünd. Dementsprechend werde die Theorie der Freiheitsberaubung verworfen, bestätigte Glady auf Nachfrage der dpa. Der Polizeigewahrsam des ebenfalls deutschen Ehemannes werde „am späten Nachmittag oder am Abend“ aufgehoben, teilte er am Dienstag weiter mit. Es gebe „keine Grundlage“ für eine Strafverfolgung.

Laut dem beschuldigten Ehemann leidet die Frau seit einiger Zeit an einer Krankheit. Seinen Nachbarn gegenüber hatte er behauptet, seine Frau leide an Krebs. Der Polizei nannte jedoch weder er noch seine Frau eine klare Diagnose. Glady betonte jedoch, dass Frau tatsächlich krank zu sein scheint.

Staatsanwaltschaft mahnt im Hinblick auf die Vorwürfe zur Vorsicht

Update vom 8. August, 8.20 Uhr: Was ist in Forbach (Frankreich) tatsächlich passiert? Die Staatsanwaltschaft mahnt zu Vorsicht in dem Fall der mutmaßlichen Freiheitsberaubung einer Deutschen, spricht von „Ungereimtheiten“. Erste Erkenntnisse geben laut den Ermittlern zunächst ein anderes Bild. Auch der festgenommene Ehemann bestreitet die schweren Vorwürfe und sagte, dass seine Frau an Krebs erkrankt sei (siehe auch Update vom 7. August, 20.36 Uhr).

Der Gewahrsam für den 55-Jährigen sei um 24 Stunden verlängert worden, sagte der zuständige Staatsanwalt Oliver Glady am Montagabend. Eine Untersuchung wegen Verdachts auf Freiheitsberaubung, schwerer Vergewaltigung sowie Folter und Barbarei sei eingeleitet worden, fügte er hinzu. Der Deutsche war am Montagmorgen gegen 6 Uhr in Forbach festgenommen worden, hieß es aus Polizeikreisen.

Die Frau hatte zunächst die Opferhilfsorganisation Weißer Ring angerufen, diese habe dann die Polizei in Wiesbaden kontaktiert, die sich umgehend an die französischen Kollegen wendeten, berichtete die Nachrichtenagentur afp. Der Sender RMC berichtete, dass ein „Notizbuch“ des mutmaßlichen Täters gefunden worden sei. In diesem habe er „seine Taten festgehalten und die Momente, zu denen er das Opfer ernährte“. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Angaben jedoch nicht.

Wie aus Polizeikreisen verlautete, war die Frau in einem vergitterten Zimmer gefunden worden. Laut dem Staatsanwalt diente der Maschendraht jedoch offensichtlich dazu, „die zehn Katzen, die in der Wohnung des Paares lebten, am Entkommen zu hindern“.

Eine Nachbarin des Paares sagte, sie habe die Frau in sechs Jahren „nie gesehen“. Der Hauseigentümer habe ihr gesagt, die Frau leide unter Krebs. Das habe der Verdächtige allen Bewohnern des Hauses gesagt. „Manchmal habe ich Schreie gehört, aber ich dachte, das waren Schmerzschreie“, fügte die Nachbarin hinzu. Der Mann sei „sehr höflich, freundlich“ gewesen. Ihre Gespräche seien aber nicht über „Guten Tag, auf Wiedersehen“ hinausgegangen.

Deutscher soll in Frankreich Ehefrau misshandelt haben – Staatsanwaltschaft warnt vor falschen Schlüssen

Update vom 7. August, 20.36 Uhr: Bei dem vermeintlichen Fall von Misshandlung im französischen Forbach an der saarländischen Grenze mahnen die Behörden davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Ein Deutscher steht unter Verdacht, seine Frau über Jahre hinweg eingesperrt und gefoltert zu haben. Doch dafür gäbe es zum derzeitigen Stand der Ermittlung keine eindeutigen Hinweise, stellt die französische Staatsanwaltschaft am Montagabend klar.

Weder konnten bei der medizinischen Untersuchung des vermeintlichen 53-jährigen Opfers Brüche noch Blutergüsse festgestellt werden. Auch sei sie beim Eintreffen der Polizei ohne Fesseln in der Nähe des Telefons gefunden worden. Zuvor hatte sie einen telefonischen Notruf abgesetzt.

Der Verdächtige wurde am Montagmorgen festgenommen. Seine Frau sei nackt, verängstigt und mit geschorenen Kopf in der komplett vergitterten Wohnung gefunden worden. In Polizeigewahrsam hatte der 55-Jährige gesagt, seine Frau leide seit Längeren an einer Krankheit.

Deutscher soll seine Frau gefoltert haben: Verdächtiger verweigerte Polizei Zutritt

Update vom 7. August, 15.15 Uhr: Wie der französische Sender RMC berichtet, griff die Polizei am Montagmorgen um 6 Uhr zu. Demnach weigerte der Mann, die Tür zu öffnen, weshalb die Beamten sie einbrachen und ihn direkt verhafteten. Die Festnahme verlief den Umständen entsprechend reibungslos.

Drinnen fanden die Beamten das Opfer verängstigt, nackt und mit geschorenem Kopf. Die Wohnung soll komplett vergittert sein.

RMC hatte außerdem von einer Folterbank und einem Notizbuch berichtet, in dem der Mann all seine Taten festgehalten haben soll. Dabei handelt es sich aber anscheinend um eine Fehlmeldung, eine gerichtliche Quelle bestreitet die Infos.

Erstmeldung vom 7. August, 13.54 Uhr: Forbach – Entsetzlicher Verdacht gegen einen Mann aus Forbach in Frankreich. Der 55-jährige Deutsche soll seine Ehefrau zwölf Jahre lang eingesperrt und misshandelt haben. Die Polizei entdeckte die 53-Jährige nackt, unterernährt, mit mehreren Knochenbrüchen und rasiertem Kopf in einer Wohnung. Der Mann wurde am Montag festgenommen.

Forbach in Frankreich: Deutscher soll Ehefrau zwölf Jahre eingesperrt und misshandelt haben

Am Sonntag gelang es der Frau, ein Telefon zu stehlen und den deutschen Rettungsdienst in Wiesbaden zu erreichen, berichten BFMTV und RMC aus Polizeikreisen. Beamte der Direktion für öffentliche Sicherheit des Départements Moselle wurden daraufhin von den deutschen Behörden alarmiert.

Sie berichtete der Polizei, ihr Mann halte sie seit 2011 gefangen und foltere sie. Beamte brachten die Frau in die Notaufnahme. An ihren Armen und Beinen finden sich alte Brüche. Alle Räume der Wohnung sind abgeschirmt, scheinbar auch, um die neun Katzen, die sich darin aufhalten, nicht frei laufen zu lassen.

Nachbarn riefen schon vor Jahren die Polizei – jetzt laufen Ermittlungen gegen deutschen Ehemann

Gegen den Ehemann laufen jetzt Ermittlungen wegen Entführung, schwerer Vergewaltigung, Folter und Grausamkeit.

Das Ehepaar war zuvor 2019 in den Fokus der Polizei geraten. Damals hatten besorgte Nachbarn den Notruf alarmiert. Doch das Paar widerlegte die Aussagen der Nachbarn damals.

