Albtraum-Szenario: Wolf-Attacke auf Schäfer

Von: Vivian Werg

Ein Wolf ist in der niederländischen Gemeinde Westerveld in der nordöstlichen Provinz Drenthe erschossen worden. Ein Schäfer soll zuvor verletzt worden sein.

Westerveld – Ein Schäfer und seine Schafsherde soll von einem Wolf am Sonntagmorgen angegriffen worden sein. Daraufhin erschießt die Polizei der Gemeinde Westerveld (Niederlande) einen Wolf, auf Anordnung des Bürgermeisters, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Der Schäfer sei nach dem Angriff des Raubtiers im Krankenhaus behandelt worden. Wie schwer verletzt der Schäfer wurde, konnte die Gemeindesprecherin gegenüber der dpa nicht sagen.

Mutmaßlicher Wolfsangriff auf Schäfer und dessen Schafsherde – Polizei in den Niederlanden erschießt Tier

Berichten zufolge kam es auf einem Gelände des Schäfers zum plötzlichen Wolfsangriff. Nach Aussagen eines Polizeisprechers, hielt sich das Tier beim Eintreffen der Beamten noch auf dem Gelände auf. Ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, müsse eine Untersuchung klären. „Da sieht es stark danach aus“, so der Polizeisprecher weiter.

Die Rückkehr der Wölfe beunruhigt Bewohner von Westerveld (Niederlande), teilt die Gemeinde auf ihrer Webseite mit. 2015 sei der erste Wolf in Westerveld gesichtete worden. Seitdem habe es immer mehr Sichtungen gegeben. Auch in Bayern siedeln sich immer mehr Wölfe an, sodass das Landratsamt Tipps gibt, wie man sich bei einer möglichen Begegnung mit einem Wolf richtig verhält.

In den Niederlanden soll ein Wolf einen Schäfer und dessen Herde angegriffen haben (Symbolbild) © Sina Schuldt/ dpa

Wolf in Niederlanden erschossen: Tierschutz erstattet Anzeigen gegen Schäfer und Bürgermeister

Wie der niederländische Sender RTV Drehnte berichtete, deuten Spuren darauf hin, dass der mutmaßliche Wolf unter einem eigentlich abweisenden Zaun durchgekrochen ist, um zu den Schafen zu gelangen. Der Schäfer habe noch versucht, das Raubtier mit einer Heugabel und Schaufel zu vertreiben.

Der Tierschutz erhebt deswegen schwere Vorwürfe gegen den Bürgermeister und den Schäfer. „So wie es jetzt aussieht, gab es keinen Angriff eines Wolfes auf einen Menschen, sondern einen Angriff eines Menschen auf einen Wolf“, schreibt der Tierschutz in einer Stellungnahme, wie der TV-Sender berichtet.

Nach Wolf-Abschuss in den Niederlanden: Tierschützer erheben Vorwürfe gegen Schäfer

Nach Aussagen der Tierschutzorganisation habe der Schäfer über kein wolfsresistentes Gitter verfügt und seine Schafe daher nicht ausreichend gesichert, wie es gesetzlich vorgeschrieben sei. „Wer ein Raubtier mit Mistgabel und Schaufel angreift, muss damit rechnen, dass sich das Tier bedroht fühlt und sich wehrt. Das Protokoll, um zu beurteilen, ob ein Wolf Menschen angegriffen hat und dann getötet werden muss, wurde überhaupt nicht befolgt. Der Bürgermeister hatte kein Recht, jemandem zu befehlen, den Wolf zu erschießen“, zitiert der Sender die Organisation. Wölfe sind eine geschützte Tierart. Allerdings bereiten sie vor allem Schäfern immer wieder Probleme.

In der ländlichen Gemeinde Westerveld gibt es inzwischen für Tierhalter Zuschüsse für wolfsresistente Zäune. Auch die Überwachung des Wolfes sei intensiviert worden. Anfang Oktober ist, nach Angaben der Gemeinde, ein Informationstreffen über Wölfe geplant, um auf die Unruhe in der Bevölkerung einzugehen, die das Auftauchen der Raubtiere ausgelöst hat. Auch in der Ammertaler Gemeinde hat es zahlreiche Wolfsrisse gegeben. Doch noch nie entdeckte man eines der getöteten Tiere so nah an der Wohnbebauung wie zuletzt im Weiler Scherenau. Markus Söder (CSU) stärkte Almbauern beim Landfrauentag im April den Rücken – er plädierte für eine Entnahme der großen Beutegreifer und wolle den Druck auf Bundesregierung erhöhen. (Vivian Werg mit Material dpa)