Polizeieinsatz an zwei Schulen in Essen - beide geschlossen

Teilen

Polizeieinsatz vor einem Gymnasium in Essen. © Markus Gayk/TNN/dpa

In der Ruhrgebietsstadt Essen gibt es einen Polizeieinsatz an zwei Schulen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Essen - In Essen ist die Polizei an zwei Schulen in größerem Umfang im Einsatz. „Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck“, schrieb die Polizei auf Twitter am Donnerstagmorgen.

Kurz darauf berichtete sie via Kurznachrichtendienst: „Der Polizeieinsatz betrifft auch die Realschule am Schloss Borbeck. Beide Schulen bleiben heute zunächst geschlossen.“

In Essen musste die Polzei zu zwei Schulen ausrücken. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

In der katholischen Don-Bosco-Schule mit knapp 800 Schülern hieß es lediglich, es laufe ein Einsatz. Weitere Informationen könne man nicht geben. Auf der Homepage unterrichtet das Gymnasiums die Familien um 07.20 Uhr: „Eilmeldung. Die Schule muss leider heute ausfallen. Begründungen kommen später.“

Auf dpa-Anfrage sagte ein Polizeisprecher zunächst, man könne zu Einsatz und Hintergründen noch keine Angaben machen. Im selben Stadtteil habe es am frühen Morgen einen SEK-Einsatz gegeben. Ob dieser im Zusammenhang stehe mit den beiden Einsätzen an den Schulen, könne er nicht sagen. dpa