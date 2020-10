Polizeigewerkschaft fordert strengere Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern

Das Coronavirus breitet sich wieder verstärkt aus - auch in den Nachbarländern. Die Polizeigewerkschaft fordert eine strengere Kontrolle an den Grenzen.

Stuttgart - Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen nicht nur in Deutschland mit alarmierender Geschwindigkeit an. Das Robert-Koch-Institut erklärte ganz Frankreich, die Niederlande sowieso Teile von Polen und der Schweiz zu Risikogebieten. Auch Österreich ist stark von den steigenden Infektionen betroffen. Der baden-württembergische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft forderte in einem Gespräch mit dem SWR strengere Kontrollen an den Grenzen.

Wie BW24* berichtet, fordert die Polizei strengere Corona-Grenzkontrollen: „Wir bekommen da mehr ins Land, als wir möchten“.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg breitet sich in den letzten Wochen wieder vermehrt aus (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.